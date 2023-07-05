旺角冧石屎｜區議員斥屋宇署巡查後仍塌石屎　指「落完雨冧石屎」是街坊常識

旺角寶安大廈再塌石屎，是4日內第二次，屋宇署7月2日巡查該廈後，判斷整體樓宇結構無明顯危險。油尖旺區議員許德亮批評，屋宇署人員剛剛完成巡查，幾日後即發生塌石屎事件，令居民觀感很差，對屋宇署沒有信心，建議政府即時委派承建商拆除僭建物和維修，再向大廈法團收取相關支出，「跌了兩次，會否有第三次呢？」。他又批評，屋宇署透過目測巡查，但很多結構問題無法從外部觀察到，「入屋才看到牆裂了，有結構問題，目測是查不到的，我覺得目測石屎結構是一個錯誤判斷」。

旺角街坊警醒社區炸彈爆炸

他又指，油尖旺區內舊樓林立，「落完雨冧石屎」是區內居民的常識，街坊早已憂心忡忡，會提醒身邊人行過舊樓時小心注意石屎塌落，「（街坊）好警醒，擔心社區炸彈隨時爆炸」，其選區旺角西過去一個月亦有四至五宗塌石屎個案，「幸好沒死傷，所以傳媒無報，社會不關注」。