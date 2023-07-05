旺角冧石屎｜寶安大廈再有石屎剝落墮下　甯漢豪：已要求屋宇署長今日交報告及交代 (持續更新)

【12:40更新】新增發展局局長甯漢豪回應

旺角道寶安大廈繼早前有石屎剝落後，今早(5日)再有石屎剝落墮下，幸無擊中途人，警員到場拉起封鎖線，現時旺角道行車線封閉，現場交通繁忙。屋宇署人員到場視察，並出動無人機視察情況及拍照記錄。發展局局長甯漢豪表示，高度關注事件，已要求屋宇署署長今日內就大廈情況以及是否需要作防護措施提交報告，以及向公眾交代。

甯漢豪指，已要求屋宇署長今日內提交報告及向公眾交代，同時亦會檢視當中有何修葺工程需要盡快做，甚至會否需要由政府盡快介入維修，完工後再向相關業主立案法團追收款項，其餘不緊急的修葺就會由相關業主施做，屋宇署長今日會去視察，署方稍後會向傳媒作詳細交代。

她又表示，局方會就今次事件，要求屋宇署檢視有多少樓宇已驗樓但未完成修葺，整合後會提出具體建議，務求透過執管迫使業主盡早履行負責，若當中發現有風險的工程，署方會積極考慮由署方委託承建商先做，再向業主追回款項。