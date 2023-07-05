旺角冧石屎｜批盪剝落與周日塌簷篷屬同一單位　屋署不排除微裂痕經大雨高溫後剝落

屋宇署指，不排除相關外牆批盪於周日簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致使出現今次剝落的情況。（陳奕釗攝）

旺角寶安大廈4日內兩度有外牆物料墮街事故，屋宇署今日（5日）視察後發現今早該廈16樓有批盪剝落，與周日（2日）塌簷篷的單位屬同一單位。屋宇署在周日已移除涉事位置外牆鬆脫物，並指整體樓宇結構無明顯危險，惟同一單位再有批盪墮街，屋宇署指，不排除相關外牆批盪於周日簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致使出現今次剝落的情況，署方會繼續調查事件成因。

已移除有鬆脫危險的批盪

屋宇署已安排政府承建商於16樓外牆安裝棚架及防護網，並移除有鬆脫危險的批盪，而大廈法團的註冊檢驗人員及承建商亦有到場按屋宇署指示於大廈低層面向旺角道位置安裝斜棚，保障公眾安全。

若未於合理時間維修 屋署安排承建商代行

屋宇署指，較早前就樓宇的公用部分向該大廈發出強制驗樓法定通知，雖已進行驗樓，惟未完成修葺工程，相關強制驗樓法定通知方被視為遵辦。屋宇署將要求法團提交工程時間表，盡快維修，若法團未能於合理時間內開展工程，屋宇署會安排政府承建商代業主進行相關維修，然後向業主追討相關費用。