旺角酒店禁錮4人迫交虛擬貨幣帳戶　6男女涉串謀詐騙及非法禁錮被捕

警方拘捕5男1女，涉嫌在旺角一間酒店「非法禁錮」及「串謀詐騙」4名受害人。(警方直播截圖)

警方前日拘捕5男1女，涉嫌在旺角一間酒店「串謀詐騙」及「非法禁錮」4名受害人，期間借機用受害人的銀行及虛擬貨幣的帳戶，作出詐騙活動。警方相信在被捕人士中，包括犯罪集團的骨幹成員，並追查其餘成員的下落。

新界南總區重案組總督察周子軒交代案情，指4名受害人為3男1女，年齡介乎21歲至37歲，稱沙田警署在上周五(25日)接獲21歲女受害人的家人報案，指女事主數天前返工後一直失去聯絡，警方隨後以失蹤人口方向作出調查，並在翌日(26日)下午在旺角區尋回該女受害人，其後據女受害人的資料，人員到旺角區內一間酒店房間截獲3名疑犯，當時正禁錮房間內3名男子，該3名疑犯以涉嫌「非法禁錮」及「串謀詐騙」罪名被捕，同時警方在新蒲崗一工廈單位尋回4名受害人的手提電話及8部手提電話，當場截獲2男1女，並以「串謀詐騙」罪名拘捕他們。

被捕的5男1女，年齡介乎18歲至40歲，包括3名本地男子，2名南亞裔男子及1名印尼籍女子，報稱建築工人、售貨員或無業人士，其中5名被捕男子已被落案暫控相關罪名，同時警方在行動中檢獲1部電腦、15張銀行卡及24部電話。

24小時看守受害人 語言精神恫嚇禁離開

經調查後，警方相信案中犯罪集團在上月至本月開始，經網上社交平台等，以賺快錢方式招徠受害人，事先要受害人開立傳統銀行戶口及虛擬貨幣交易平台的帳戶，再約受害人出來見面，一見面就有數名人士強行將受害人帶到酒店禁錮，並要求受害人交出手提、銀行帳戶及虛擬貨幣戶口密碼和登入資料，期間犯罪集團會24小時看守受害人，並以語言和精神上的恫嚇禁止受害人離開酒店房間。

部分受害人 帳戶曾被用 警查資金流向通緝在逃疑犯

警方指案中受害人暫時未發現有金錢損失，但部分人士在被禁錮期間，其虛擬貨幣帳戶曾被操控處理不明來歷的資金，警方正追查有關資金流向，以及在逃的集團人士。警方強調，留意到近年因經濟不穩，有犯罪集團瞄準市民賺快錢的心態，透過網上平台播散虛假的賺快錢宣傳，呼籲市民切因心急而墮入賺快錢的阱陷。

至於警方如何尋回該名女受害人以及尋獲時女受害人的位置，周子軒稱由於案件進入司法程序，不方便透露。