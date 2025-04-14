旺角MMA｜的士途人疑路權問題爆衝突　雙雙被捕(有片)

昨日網上流傳3段影片，顯示2名中年男子在旺角街頭上演一場長達10分鐘的MMA，期間二人連環爆粗，拳來腳往，扭作一團，惹來大批途人駐足觀看，亦有人上前勸阻。

事發於周日晚上10時許，一輛的士駛至旺角山東街及通菜街交界時撞到一名男途人，警方接報到場，發現一名的士司機與途人爭執動武。經初步調查後，兩名男子涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕。據指，黃衫漢正橫過馬路，懷疑與一輛駛至的士因道路使用權問題起爭執，黃衫漢其後揮拳擊毀的士倒後鏡洩忿，最終雙方發生衝突。