旺角MMA｜的士途人疑路權問題爆衝突　雙雙被捕(有片)

昨日網上流傳3段影片，顯示2名中年男子在旺角街頭上演一場長達10分鐘的MMA，期間二人連環爆粗，拳來腳往，扭作一團，惹來大批途人駐足觀看，亦有人上前勸阻。
事發於周日晚上10時許，一輛的士駛至旺角山東街及通菜街交界時撞到一名男途人，警方接報到場，發現一名的士司機與途人爭執動武。經初步調查後，兩名男子涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕。據指，黃衫漢正橫過馬路，懷疑與一輛駛至的士因道路使用權問題起爭執，黃衫漢其後揮拳擊毀的士倒後鏡洩忿，最終雙方發生衝突。
的士司機打到甩鞋 黃衣漢起腳踢遭揮拳反擊
社交平台Facebook(FB)「的士司機資訊網 Taxi」專頁上有網民上載3段影片，第一段影片，顯示一輛的士停泊在旺角山東街與通菜街交界，一名黃衫漢與一名穿黑衣的士司機在的士旁發生爭執，另有一名外籍青年上前勸交拉住黃衣男，的士司機反問黃衣男「你做咩打我塊鏡呀？」同時又拾起遺留在路邊的一對鞋；黃衫漢卻趁機向的士司機還擊，雙方再次倒在地上扭作一團，黃衣漢被打致跌坐地上。
另外兩段影片顯示，兩人再於馬路上發生打鬥，的士司機倒在地上，黃衣衫連續多次起腳踢向對方，的士司機立即企起揮拳還擊，之後兩人分開，的士司機登上的士將車泊在路邊，黃衫漢上前靠在的士車頭打電話。黃衫漢以粗言穢語指罵的哥，並出手推撞對方，的哥亦指喝黃衫漢「你依家唔好恰我！」，並向途人解釋未有以的士撞向黃衫漢。