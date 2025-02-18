昂坪360去年共接待156萬人次　收入約4.13億元創歷史新高

昂坪360今日(18日)表示，去年纜車收入創歷史新高，去年全年共接待156萬人次，較前年增逾一成，平均每日有超過4,843人到訪；全年收入約4.13億元，按年升約三成，較疫情前就則上升約32%，為歷史新高。另外，昂坪360透露邀得本地雪糕品牌，於昂坪市集開設雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店。
昂坪360公布去年營運情況，指2024全年共接待156萬名賓客，較2023年增加約 13%。平均每日有4,843名賓客到訪，同樣比2023年(4,283人次)升約13%。總賓客人數及日均賓客人數與疫情前的數字相比，均有接近 10%升幅。
賓客來自不同地區，佔比重最多的為短途地區市場(37%)、其次為中國內地(29%)，本地(20%)及長途地區市場(14%)緊隨其後；其中長途地區市場升幅顯著，去年的長途地區市場賓客日均人數，按年大增約84%，而短途地區市場賓客日均人數則上升34%。
董沛銓：主力海外市場復甦理想
昂坪360董事總經理董沛銓先生表示，由於外遊和北上風氣，本地客由前年佔28%回調至去年的20%，但仍高於疫情前的19%。他指，收入創歷史新高有賴主力海外市場復甦理想，其中長途客因機場運力恢復，在第四季大升，從而令賓客數上升，並超越疫情前，造就高收入，「實現盈利」。他又指，暫時未有加價需要，如有會適時通知。
被問到機管局推動機場城市，昂坪360會否參與，董沛銓指，昂坪360的確和機場很近，而且昂坪360亦曾在機管局過去的一些項目，如航天城，討論合作；就機場城市昂坪360有很大討論空間，「與不同旅遊機構、持份者溝通，對我們(昂坪360)一定有益」，但仍需進就機管局的計劃進行研究。
景纜車增至21部
另外，董沛銓提到，全景纜車「Crystal+」備受賓客追捧，於去年的暑假、黃金周及聖誕等高峰時期，平均使用率均超過 90%；有見及此，昂坪 360 已額外增加11部全景纜車，並於1月底完成測試，現已全面投入服務，令全景纜車總數增至21部。
全新雪糕店第三季進駐
至於昂坪市集，董沛銓指，今年會一如既往力求進步，帶來更多精彩活動，並繼續將新元素注入昂坪市集。
他透露，邀得本地雪糕品牌「da dolce」，於昂坪市集開設兩層高的雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店，當中不少口味甚具本港特色，包括香港奶茶、鹹蛋黃、薑汁撞奶等。雪糕店預計最快今年9月正式進駐昂坪市集。
港漫主題頭炮活動
另外，今年頭炮活動活動於復活節推出，昂坪360與經典四格漫畫牛仔合作，於昂坪市集展現 1970至2000年代、由已故香港漫畫家王司馬表作的角色「契爺」和「牛仔」立體雕塑，；另有本地藝術家的創作做的製成立體雕塑和平面藝術品，亦於昂坪市集展出。