明日大嶼｜林超英批發展局態度「高高在上」「唯我獨尊」　製造人民內部矛盾

本土研究社及綠色和平日前發表研究報告，指翻查全球多個填海規模與明日大嶼相若的計劃，大部份都「爛尾」收場，憂中部水域人工島工程亦可能步其後塵。發展局當晚即駁斥相關團體「立場先行」，危言聳聽。

林超英： 隨意「抹黑」逆耳忠言團體

天文台前台長林超英今日(20日)在個人Facebook專頁撰文，本土研究社在報告的的闡述基於事實，外國及內地失敗的填海項目的數目亦是客觀存在的，當局以「立場先行」、「誤導言論」、「抹黑」、「危言聳聽」和「歪論」等字眼不符事實。

他又指，發展局的發文沒有一隻字，能夠證明報告裡的「事實」有錯誤，只埋怨對方把香港人工島項目放在全球大局之內審視，是當局自己「立場先行」，隨意「抹黑」關心香港長遠利益和提出逆耳忠言的團體為「危言聳聽」者。