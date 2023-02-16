明日大嶼｜研究全球逾千公頃填海項目 環團：爛尾率達77%促煞停

「明日大嶼」計劃擬在中部水域交椅洲一帶填海興建人工島，綠色和平與本土研究社發表研究報告，指全球面積約1,000公頃或以上的填海工程，「爛尾」比率達到77%，擔心香港的「明日大嶼」亦會有引起財政和生態危機，促請政府煞停計劃。

13個同類項目10個 「爛尾」

研究報告表示，從全球超過200個有海岸線的國家，篩選出52個規模和用途與「明日大嶼」有可比性的大型填海項目，其中13個項目的填海面積達到1000公頃或以上，至少有10個項目出現空置、停滯、被腰斬等情況。