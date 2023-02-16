明日大嶼｜研究全球逾千公頃填海項目 環團：爛尾率達77%促煞停

「明日大嶼」計劃擬在中部水域交椅洲一帶填海興建人工島，綠色和平與本土研究社發表研究報告，指全球面積約1,000公頃或以上的填海工程，「爛尾」比率達到77%，擔心香港的「明日大嶼」亦會有引起財政和生態危機，促請政府煞停計劃。
13個同類項目10個「爛尾」
研究報告表示，從全球超過200個有海岸線的國家，篩選出52個規模和用途與「明日大嶼」有可比性的大型填海項目，其中13個項目的填海面積達到1000公頃或以上，至少有10個項目出現空置、停滯、被腰斬等情況。
韓國最終用公帑為「爛尾」埋單
其中以韓國松島國際都市為例，報告顯示，指韓國政府宣布填海後，短時間內再增設3個性質相的經濟自由區，以致商業地供應過剩，大量土地空置；在公私營合作下，發展商利用規劃的自由度，發展利潤更大的私樓項目，以致規劃願景走樣，最終政府要動用公帑為「爛尾」項目埋單，市政府其後錄得財赤。
而「明日大嶼」被定位為第3個核心商業區，或會與北部都會區競爭，擔心政府日後要花大量公帑為「明日大嶼」埋單。
可優先使用北部都會區433公頃「快熟棕地」
團體又批評當局以「斬件」形式為「明日大嶼」做環評，認為有淡化積累的環境影響之嫌。團體指出，北部都會區已有至少433公頃的「快熟棕地」，當中100公頃是閒置土地，促請政府優先規劃並善用。