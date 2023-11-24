易通行｜大老山隧道周日實施　汽車會：自動繳費落後於其他國家冀做得更好

大老山隧道將於周日(26日)上午5時起實施「易通行」，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款，屆時會取消所有人手收費亭。運輸署首席運輸主任何均衡在電台節目表示，實施「易通行」後，行車線由7條減為4條，呼籲駕駛者注意指示牌及道路標記。

署方有信心順行推行

何均衡又指，在大老山隧道設置收費感應器的位置經過細心考慮，設於路段較直位置，較容易偵測到車輛，並已完成測試，亦與路政署進行過演練，有信心能順利推行。他又說現時6條實施「易通行」的隧道，平均每日處理43萬架次車流量，發出的「易通行」車輛貼超過81萬張，佔已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口，約73%的車輛已設立自動繳費方式。