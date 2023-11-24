熱門搜尋:
叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 柳應廷 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-24 11:25:51

易通行｜大老山隧道周日實施　汽車會：自動繳費落後於其他國家冀做得更好

分享：
易通行｜大老山隧道周日實施　汽車會：自動繳費落後於其他國家冀做得更好

易通行｜大老山隧道周日實施　汽車會：自動繳費落後於其他國家冀做得更好

大老山隧道將於周日(26)上午5時起實施「易通行」，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款，屆時會取消所有人手收費亭運輸署首席運輸主任何均衡在電台節目表示，實施「易通行」後，行車線由7條減為4條，呼籲駕駛者注意指示牌及道路標記。

署方有信心順行推行

何均衡又指，在大老山隧道設置收費感應器的位置經過細心考慮，設於路段較直位置，較容易偵測到車輛，並已完成測試，亦與路政署進行過演練，有信心能順利推行。他又說現時6條實施「易通行」的隧道，平均每日處理43萬架次車流量，發出的「易通行」車輛貼超過81萬張，佔已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口，約73%的車輛已設立自動繳費方式。

至於未有於過隧道14日後繳交隧道費的車主，會收到附加費通知書，涉及車輛佔整體0.3%，數字不算高。車主收到通知後可以提出要求豁免附加費，署方亦理解到系統較新，大家可能未熟悉，會按個別情況考慮。至於拖欠宗數有6千宗，佔整體的0.01%，何均衡表示署方就這些個案反覆發出短訊及寄信，但仍收不到回覆，才交予裁判官處理。

李耀培：自動繳費落後於其他國家冀做得更好

李耀培：自動繳費落後於其他國家冀做得更好

汽車會永遠榮譽會長李耀培在同一節目表示，本港的自動繳費方式落後於其他國家，希望可以做得更好，建議署方分析原因。至於拖欠繳費，他說有會員反映，是由於要繳交遲交隧道費的附加費，質疑系統推出初期的穩定性，對車主不公平，他認為最終可交由法庭處理，了解當中原因。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受