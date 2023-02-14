易通行｜實施日期推遲至5月7日 工會斥運輸署「彈弓手」害了基層員工

「易通行」不停車繳費服務原訂本月26日起在青沙管制區實施，政府宣布延至5月7日清晨5時落實。香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善今早（14日）接受電台訪問時表示，事件影響超過40名收費員，形容運輸署「彈弓手」，害了基層員工。他表示，運輸署早前通知管理公司關於「易通行」的實施日期後，公司已經安排員工遣散賠償，最後工作日定於下月10日，但當局昨日突然宣布延期後，管理公司要求員工改變遣散計劃和繼續上班。如果員工維持在下月10日後離職，需要提前一個月通知公司。



卓和善形容現時情況混亂，安排很有問題，員工感到兩難和頭痛，因為早前已經找到新工，若果留下便會失去新工作，「易通行」5月實施後亦不知能否再找到其他新工。但如果返新工，則要「貼錢」補償一個月工資予管理公司才能離開。他又相信，管理公司很難找到替補人手，因為行業沒有前景，唯一方法是找交通督導員頂替，但可能影響營運部門服務質素，期望運輸署補貼公司，先遣散再以短期合約聘請現有員工。

陳恒鑌：當局聽到業界聲音 決定延後是負責任做法

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在同一節目表示，「易通行」實施過程中，大家感到似乎較倉促，當局聽到業界聲音及看到情況後，決定延後是負責任的做法，否則強行推出會有危險，未來希望加強宣傳和簡化司機的登記程序等。