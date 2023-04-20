易通行｜青沙管制區下月初率先實施　運輸署：逾1/3車主仍未開戶口

運輸署推出的「易通行」不停車繳費系統實施在即，所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，其中青沙管制區將會在下月7日上午5時率先實施。運輸署首席運輸主任何均衡今日(20日)在一個電台節目中指出，全港目前有約80萬架汽車，署方目前已發出64萬張車輛貼，佔全港車輛總數8成。惟截至目前，其亦發現有超過3分之1的車主，仍未開立「易通行」戶口，亦即未完成整個程序，屆時將不能夠自動繳付隧道費。
逾1/3車主仍未開立「易通行」戶口
早前有指「易通行」措施推行過急，最終令青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務的日期，由2月26日推遲至5月7日。而随著大部分車主已陸續獲得相關車輛貼，運輸署提醒，其仍需下載易通行手機應用程式，註冊戶口，並且選擇付款方式，如信用卡、銀行戶口或指定儲值戶口，完成後才可以在通過隧道時自動繳費。
車輛無登記「衝收費亭」需補交隧道費
何均衡表示，車輛在無登記或未完成付費程序下「衝收費亭」，隧道設有自動車牌識別技術，會以電子方式向登記車主發出繳費通知，車主在收到通知後，需於14個工作日內經便利店、轉數快或在「易通行」客戶服務中心補交未繳的隧道費。
而運輸署的熱線中心及客戶服務中心均已增加人手，支援巿民申請「易通行」。他又提醒車主應該根據指示安裝車輛貼，包括至少與其他電子裝置相距10厘米，亦不要使用靜電貼，以免過隧道時偵測不到車輛貼。