易通行｜青沙管制區下月初率先實施　運輸署：逾1/3車主仍未開戶口

運輸署推出的「易通行」不停車繳費系統實施在即，所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，其中青沙管制區將會在下月7日上午5時率先實施。運輸署首席運輸主任何均衡今日(20日)在一個電台節目中指出，全港目前有約80萬架汽車，署方目前已發出64萬張車輛貼，佔全港車輛總數8成。惟截至目前，其亦發現有超過3分之1的車主，仍未開立「易通行」戶口，亦即未完成整個程序，屆時將不能夠自動繳付隧道費。

逾1/3車主仍未開立「易通行」戶口

早前有指「易通行」措施推行過急，最終令青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務的日期，由2月26日推遲至5月7日。而随著大部分車主已陸續獲得相關車輛貼，運輸署提醒，其仍需下載易通行手機應用程式，註冊戶口，並且選擇付款方式，如信用卡、銀行戶口或指定儲值戶口，完成後才可以在通過隧道時自動繳費。