易通行｜香港仔隧道收費廣場騰出土地　擬興建巴士轉乘站

政府正陸續在轄下收費隧道推行「易通行」，現有收費亭和收費廣場日後將會拆卸，運輸署署長羅淑佩早前透露有關土地或用作擴闊巴士轉乘設施。雖然香港仔隧道未有推行「易通行」的時間表，但運輸署和路政署最新向南區區議會提交文件透露，已計劃待香隧推行「易通行」後，於騰出的收費廣場用地興建巴士轉乘站。

文件指出，現有位於黃竹坑醫院外和對面的一對「香港仔隧道收費廣場」巴士站，各分別只能同時容納兩輛巴士停靠，因此運輸署初步建議在現有收費廣場位置，興建約70米長的香港仔方向、約85米長的灣仔方向巴士站，兩者分別能同時容納5輛及6輛巴士停靠。擬建的巴士轉乘站會連接南風徑、橫跨香港仔隧道收費廣場現有行人天橋及通往黃竹坑徑的小路，另計劃興建約1.6米至3米闊的行人通道上蓋。

前區議員嘆轉乘站作用不及以前

路政署指，已就有關巴士轉乘站計劃進行初步設計，包括搜集、考慮和分析地下管道設施、現有結構等資料，以評估項目的可行性，並已確立在香港仔隧道收費廣場加建巴士轉乘站和行人通道上蓋的技術可行性。

前南區區議員柴文瀚今日(11日)在社交網站表示，早於2006年南區仍有一定巴士班次、覆蓋範圍較廣的時候，已提出將香港仔隧道收費廣場提升為轉車站，惟建議未獲接納，慨嘆目前巴士路線班次和規模已大幅縮減，相信作用和效益已不及早年，「而家再做作用真係大減。」

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