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2023-02-17 17:00:00

易通行｜2月20日起增上環荃灣專屬服務站助的士登記　運輸署：約5000的士未有車輛貼 (更新)

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運輸署署長羅淑佩指，相信未來2個月可以處理到餘下5000輛的士申請。

運輸署署長羅淑佩指，相信未來2個月可以處理到餘下5000輛的士申請。(陳奕釗攝)

【16:50更新】新增運輸署署長羅淑佩指約5,000的士未有「易通行」車輛貼

「易通行」不停車繳費服務，原定本月26日在青沙管制區實施，惟日前突然公布延至57日推運輸署今日(17日)宣布，除了4個客戶服務中心，下周一(20日）起，將在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業界辦理「易通行」車輛貼和司機卡。署長羅淑佩見傳媒時指，現時約5,000的士未有車輛貼，相信未來兩個月內可以處理餘下申請。

明起須到易通行網站預約  豁免1小時停車場收費

增設2個專屬服務站的開放時間為每日朝10晚9，的士車主和司機可由明日(18日)起到「易通行」網站或流動應用程式預約。為免混亂及減省排隊等候時間，的士車主和司機須提前預約，方能前往專屬服務站使用服務，另駕車前往專屬服務站的人士可獲豁免1小時停車場收費，署長羅淑佩相信，豁免1小時停車場收費已足夠讓司機申請，當局會彈性處理逾時車輛。

運輸署表示，專屬服務站將協助教導的士司機如何使用「易通行」流用應用程式分拆隧道費，另亦會在全港各區設立逾20個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口等；隧道費服務商亦會派大使，到全港9個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

羅淑佩料未來2個月可處理

運輸署署長羅淑佩表示，目前全港有約1.8萬輛的士中，約1.3萬輛的士已有「易通行」車輛貼等，逾2.7萬的士司機已做好「易通行」司機證，換言之，全港現約5,000的士未申請「易通行」車輛貼，署方相信未來2個月內可處理到相關申請。她又指，今次增設上環和荃灣2個專屬服務站地點，深受的士業界歡迎，形容是方便的地點。

署長羅淑佩指，相信未來2個月可以處理到餘下5,000輛的士申請。(陳奕釗攝) 4個辦理「易通行」的客戶服務中心及2個專屬服務站地位。(易通行網站截圖) 隧道費服務商亦會派大使到全港九個專用加氣站協助的士車主和司機預約。(易通行網站截圖)
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