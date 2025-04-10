時代廣場安盛辦公室200職員遭盜13萬元 32歲男子被捕（更新）

【10/4更新】 銅鑼灣時代廣場AXA安盛保險公司辦公室遭人爆竊，灣仔警區刑事部高級督察高加宜今日（10日）下午交代案情時指，本周一（7日）接獲報案，指上址約有83名職員的桌面及抽屜，有現金及利市不翼而飛，涉款約12.9萬元。灣仔警區重案組第2隊接手跟進後，發現於上周一（31日）下午放工時分，有人尾隨職員進入辦公窒，直至翌日早上始離開。經翻查大量閉路電視片段後鎖定疑犯，並於昨日（9日）早上於將軍澳拘捕一名32歲中國籍本地居民，他報稱無業，現正被扣查。

保險公司安盛（AXA）位於銅鑼灣時代廣場的辦公室，懷疑遭賊人通宵潛伏爆竊，多達約200名職員的辦公桌抽屜被打開，合共損失約15萬元，目前警方正追查賊人下落。

警方昨日下午6時許接報，表示時代廣場第2座20樓一寫字樓，有約200名職員抽屜被打開，懷疑遇竊。警方接報到場調查，並於附近搜索，但未有發現。目前案件暫列作爆竊跟進，損失仍待點算。

消息指，早於4月1日早上，有公司職員上班時，發現其辦公桌抽屜被打開，內裏金錢不翼而飛。其後，經點算多達200名職員受影響，因而於昨日往跑馬地警署報案。警方翻查閉路電視片段拍到一名可疑男子，於3月31日下午4時許，經公司側門進入辦公室，至翌日早上7時許攜同一個黃色袋離開，疑犯年約30至40歲、中等身材。