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2023-11-22 04:30:22
日報

智慧生活｜26年發展不停步 八達通拓展跨境零售支付版圖至東南亞 一「嘟」包辦港人出行與消費所需

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八達通控股有限公司董事局主席以及香港鐵路有限公司香港客運服務常務總監楊美珍女士，連同財經事務及庫務局局長許正宇先生，GBS, JP，以及香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權博士，GBS, JP，及八達通控股有限公司行政總裁應天麒先生，連同一眾董事局成員及其他嘉賓向來賓祝酒，祝賀八達通集團於新篇章中繼續創新，邁向新里程。

八達通控股有限公司董事局主席以及香港鐵路有限公司香港客運服務常務總監楊美珍女士，連同財經事務及庫務局局長許正宇先生，GBS, JP，以及香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權博士，GBS, JP，及八達通控股有限公司行政總裁應天麒先生，連同一眾董事局成員及其他嘉賓向來賓祝酒，祝賀八達通集團於新篇章中繼續創新，邁向新里程。

 「嘟」一聲代表交易成功，這個幾乎每分鐘都會出現的聲效，原來不經不覺間已陪伴港人走過四分一個世紀。八達通收費系統於1997年面世，初期用作支付公共交通工具費用，至千禧年代擴展到不同種類，特別是零售業的應用範疇。26年間，八達通無論在日常出行及消費上，均帶給港人快捷便利的體驗，成為市民日常生活中不可或缺的一部分。八達通日前（20日）舉行了26周年誌慶酒會，席間，八達通集團行政總裁應天麒更率先透露公司未來發展動向，包括期望能將手機八達通推廣至更多手機品牌及平台，並計劃拓展八達通跨境零售支付版圖至東南亞市場，繼續一「嘟」包辦港人生活所需。

八達通控股有限公司董事局主席以及香港鐵路有限公司香港客運服務常務總監楊美珍女士致歡迎辭。

八達通控股有限公司董事局主席以及香港鐵路有限公司香港客運服務常務總監楊美珍女士致歡迎辭。

香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權博士，GBS, JP在典禮上致辭時，指港鐵作為八達通的股東，同時亦是八達通的業務夥伴，一直與八達通合作無間。

香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權博士，GBS, JP在典禮上致辭時，指港鐵作為八達通的股東，同時亦是八達通的業務夥伴，一直與八達通合作無間。

97年起打開電子支付大門 近100%滲透率全民皆有八達通

八達通董事局主席楊美珍於酒會上致辭指，「經過近26年的努力發展，八達通由一張實體卡，發展成最多香港市民使用的電子支付平台，已成為市民日常生活中不可或缺的一部分。八達通能夠一直居於支付市場的領導地位，實在有賴商戶與合作夥伴的信任和支持。展望未來，八達通會持續創新，提升客戶支付體驗，讓八達通繼續成為最受歡迎和可靠的品牌。」

楊補充，現時全港已有18萬個八達通付款點，目前市場上流通的八達通卡及產品超過2,000萬張。單在香港，八達通的滲透率就高達98%，近乎全民皆有八達通，平均每日累積1,500萬宗交易，每日總交易額超過港幣3億元。八達通亦敢於突破界限，不斷推出各種新產品及服務，例如八達通銀聯QR code卡等，務求持續創新及優化客戶消費體驗，「將一『嘟』支付的便利，擴展至更多港人想去的地方。」

 

與港鐵合作無間 攜手推動創新科技邁向電子化

港鐵公司董事局主席歐陽伯權指，26年來港鐵與八達通合作無間，八達通於港鐵系統的應用，多年來不斷提升乘客體驗，讓乘客的旅程變得更簡單輕鬆、更有效率。

歐陽續指，「除了公共交通服務外，八達通更延伸到市民日常生活各個層面。數碼化生活、電子商貿及數碼支付勢必是大勢所趨，作為深受港人喜愛的香港品牌，相信八達通將繼續利用創新科技，開發讓市民生活更輕鬆、更便捷的產品和服務方案。」
 

八達通行政總裁應天麒先生介紹八達通未來發展方向。

八達通行政總裁應天麒先生介紹八達通未來發展方向。

應天麒：推廣手機八達通至更多手機品牌和平台
跨境一樣有得「嘟」

要如何邁向電子化，八達通集團行政總裁應天麒於酒會上，率先透露集團未來發展動向。應表示，自3年多前八達通登陸iPhone 及Apple Watch後，其手機支付迅速發展，其後分別在Smart Octopus in Samsung Pay和Huawei Pay八達通提供服務，並繼續與萬事達卡和中國銀聯等夥伴合作，持續優化付款體驗。應天麒表示，期望能盡快將手機八達通全面推廣至更多手機品牌及平台，使每個人都有一張手機八達通。

隨著旅遊復甦，港人北上大灣區及到東南亞公幹或旅遊日漸頻繁，繼八達通銀聯卡已在全國通行後，八達通將拓展八達通跨境零售支付版圖至東南亞市場。應提到：「八達通服務將推廣至更多地區，包括泰國，讓港人的支付旅程變得更輕鬆。」

除此以外，為進一步在的士業界推廣電子支付，八達通亦致力完善支付方案，讓港人和遊客乘搭的士時，有更簡單便捷的支付及出行體驗。

八達通控股有限公司董事局主席以及香港鐵路有限公司香港客運服務常務總監楊美珍女士，連同財經事務及庫務局局長許正宇先生，GBS, JP，以及香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權博士，GBS, JP，及八達通控股有限公司行政總裁應天麒先生主持啟動儀式。

八達通控股有限公司董事局主席以及香港鐵路有限公司香港客運服務常務總監楊美珍女士，連同財經事務及庫務局局長許正宇先生，GBS, JP，以及香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權博士，GBS, JP，及八達通控股有限公司行政總裁應天麒先生主持啟動儀式。

特區政府及商界要員，以及八達通董事局成員、主席和行政總裁等逾500人，一同出席八達通25+ The Next First Step誌慶酒會。

特區政府及商界要員，以及八達通董事局成員、主席和行政總裁等逾500人，一同出席八達通25+ The Next First Step誌慶酒會。

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