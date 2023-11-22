智慧生活｜26年發展不停步 八達通拓展跨境零售支付版圖至東南亞 一「嘟」包辦港人出行與消費所需

「嘟」一聲代表交易成功，這個幾乎每分鐘都會出現的聲效，原來不經不覺間已陪伴港人走過四分一個世紀。八達通收費系統於1997年面世，初期用作支付公共交通工具費用，至千禧年代擴展到不同種類，特別是零售業的應用範疇。26年間，八達通無論在日常出行及消費上，均帶給港人快捷便利的體驗，成為市民日常生活中不可或缺的一部分。八達通日前（20日）舉行了26周年誌慶酒會，席間，八達通集團行政總裁應天麒更率先透露公司未來發展動向，包括期望能將手機八達通推廣至更多手機品牌及平台，並計劃拓展八達通跨境零售支付版圖至東南亞市場，繼續一「嘟」包辦港人生活所需。
97年起打開電子支付大門 近100%滲透率全民皆有八達通
八達通董事局主席楊美珍於酒會上致辭指，「經過近26年的努力發展，八達通由一張實體卡，發展成最多香港市民使用的電子支付平台，已成為市民日常生活中不可或缺的一部分。八達通能夠一直居於支付市場的領導地位，實在有賴商戶與合作夥伴的信任和支持。展望未來，八達通會持續創新，提升客戶支付體驗，讓八達通繼續成為最受歡迎和可靠的品牌。」
楊補充，現時全港已有18萬個八達通付款點，目前市場上流通的八達通卡及產品超過2,000萬張。單在香港，八達通的滲透率就高達98%，近乎全民皆有八達通，平均每日累積1,500萬宗交易，每日總交易額超過港幣3億元。八達通亦敢於突破界限，不斷推出各種新產品及服務，例如八達通銀聯QR code卡等，務求持續創新及優化客戶消費體驗，「將一『嘟』支付的便利，擴展至更多港人想去的地方。」
與港鐵合作無間 攜手推動創新科技邁向電子化
港鐵公司董事局主席歐陽伯權指，26年來港鐵與八達通合作無間，八達通於港鐵系統的應用，多年來不斷提升乘客體驗，讓乘客的旅程變得更簡單輕鬆、更有效率。
歐陽續指，「除了公共交通服務外，八達通更延伸到市民日常生活各個層面。數碼化生活、電子商貿及數碼支付勢必是大勢所趨，作為深受港人喜愛的香港品牌，相信八達通將繼續利用創新科技，開發讓市民生活更輕鬆、更便捷的產品和服務方案。」
應天麒：推廣手機八達通至更多手機品牌和平台
跨境一樣有得「嘟」
要如何邁向電子化，八達通集團行政總裁應天麒於酒會上，率先透露集團未來發展動向。應表示，自3年多前八達通登陸iPhone 及Apple Watch後，其手機支付迅速發展，其後分別在Smart Octopus in Samsung Pay和Huawei Pay八達通提供服務，並繼續與萬事達卡和中國銀聯等夥伴合作，持續優化付款體驗。應天麒表示，期望能盡快將手機八達通全面推廣至更多手機品牌及平台，使每個人都有一張手機八達通。
隨著旅遊復甦，港人北上大灣區及到東南亞公幹或旅遊日漸頻繁，繼八達通銀聯卡已在全國通行後，八達通將拓展八達通跨境零售支付版圖至東南亞市場。應提到：「八達通服務將推廣至更多地區，包括泰國，讓港人的支付旅程變得更輕鬆。」
除此以外，為進一步在的士業界推廣電子支付，八達通亦致力完善支付方案，讓港人和遊客乘搭的士時，有更簡單便捷的支付及出行體驗。