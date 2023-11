智慧生活｜26年發展不停步 八達通拓展跨境零售支付版圖至東南亞 一「嘟」包辦港人出行與消費所需

要如何邁向電子化,八達通集團行政總裁應天麒於酒會上,率先透露集團未來發展動向。應表示,自3年多前八達通登陸iPhone 及Apple Watch後,其手機支付迅速發展,其後分別在Smart Octopus in Samsung Pay和Huawei Pay八達通提供服務,並繼續與萬事達卡和中國銀聯等夥伴合作,持續優化付款體驗。應天麒表示,期望能盡快將手機八達通全面推廣至更多手機品牌及平台,使每個人都有一張手機八達通。

特區政府及商界要員,以及八達通董事局成員、主席和行政總裁等逾500人,一同出席八達通25+ The Next First Step誌慶酒會。