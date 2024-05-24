智營大賞2024逾70本地設計師獲嘉許 嶺大推便攜淨化器改善劏房空氣

設計靈感源於生活，產品或可解決社會問題。設計界一年一度盛事「香港智營設計大賞2024」(智營大賞)昨日舉行頒獎禮，逾70位本地設計師的作品獲嘉許；其中嶺南大學師生團隊研發出迷你且高效的便攜空氣淨化器，處理劏房空氣問題。環保議題方面亦有不少新產品，有設計師推出可重複使用、可降解的清潔抹布，可用於代替紙巾和塑料海綿作清潔。 智營大賞2024分為公司組及概念組，合共收到逾430份參賽作品。評審根據參賽作品的商業性、功能、創新、外觀、環保元素等多項準則評選出優勝作。由嶺南大學師生設計的便攜空氣淨化器「飄純」獲家庭及家居用品組優異獎。該淨化器組裝容易，只要把濾芯放入機身再合上蓋，搭配10,000毫安培的「尿袋」，便可連續運作40小時。

設計飄純的嶺南團隊「嶺大創業行動」首席產品設計領導盧俊光表示，飄純靈感源於學生參與社區服務研習，發現劏房內空氣的PM2.5(懸浮微粒)水平高於旺角路面近一倍，長期吸入或引致肺癌，便攜又便宜空氣淨化器的概念由此而生。 他提到，大學曾與社區客廳等團體合作，向過千劏房戶免費贈予淨化器，居民反應非常好，淨化器有效降低室內PM2.5水平達80%。他透露，團體會研究如何清潔濾芯，令其可重複使用，也會在淨化器內添加活性炭，以解決劏房內二手煙等異味問題；暫未計劃將產品出售，但會繼續與不同團體合作，把「飄純」贈予有需要的人。



「可降解海棉抹布」用後放泥土「消滅」 另外，今屆智營大賞新設「廚房及餐桌用品」組別，金獎產品「Sustainably Yours! 可降解海棉抹布」，不但可以清洗並重複使用半年，用完後亦可直接放到盆栽泥土中自然降解。設計者Zoey表示，產品靈感源於疫情期間，和孩子相處變多，經常遇到倒瀉果汁、食物，令「想用吸水又環保嘅抹布」的她決心改良餐桌用品。在不斷的測試下，Zoey找到吸水力強且容易上色和剪裁的物料，並造出海棉抹布，更以此為基礎推出了以香港點心為主題的抹布。