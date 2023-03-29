智能枕頭自動調節用家適合高度 首屆香港國際創科展將亮相

人生有三分一的時間都在睡覺，睡眠質素欠佳更會影響生活。有創科公司研發出壓力感測及自動高度調整的「365Pillow優質睡眠智能枕頭」，智能枕能夠以表面的柔性傳感器墊監察頸和頭部區域壓力，自動操控枕頭內氣囊的壓力，調整枕頭高度，提升使用者的睡眠體驗；將會在下月12至15日由政府和香港貿發局合辦的首屆「香港國際創科展」展出。

智能枕頭由私人公司「納米及先進材料研發院」研發，使用者只要在手機應用程式記錄日常睡姿和調校合適枕頭高度，之後便可設定智能枕頭適合高度。該公司高級工程師朱俊樺指，「人一晚會翻20至30次身」，智能枕頭同時擁有睡眠質素監察及分析功能，使用者可在應用程式內查看用家平睡、側睡等睡姿的次數，了解睡姿習慣。他又指出，智能枕頭只要充電4小時後，便可運作一星期，提醒使用者切勿「邊瞓邊充電」，預計一個智能枕頭可使用3年。枕頭暫預計售價1,000至2,000元，預計年底推出市面。

