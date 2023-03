智能枕頭自動調節用家適合高度 首屆香港國際創科展將亮相

助打造虛擬商店

展覽亦有不少創科發明展出,近年網購更盛行,但相片難真實了解產品設計。另一參展商Scan the World利用「Metaverse and virtual Simulation」技術,以最新的遊戲引擎創建一個模仿真實地點的虛擬世界,技術既能保存城市面貌,用作電子虛擬旅遊外,亦可以協助商戶把實體舖帶入虛擬世界,並以逼真的模型呈現產品,供用戶檢視購買。Scan the World創辦人麥觀燿指,「元宇宙技術必須要協助到線下人士才會有人願意參與其中。」公司會派員到實體店以儀器掃描店外布置和商戶提供的照片打造虛擬商店,料需時兩星期完成;市民使用應用程式「BAZAA」進入商店,技術有助商戶做網上銷售。他又提到,技術亦能應用於產品設計、工程的教育中,讓學生學習3D模型(3D model)概念。

3展下月舉行 2600家展商

香港國際創科展會連同「香港春季電子產品展」、「香港國際春季燈飾展」,在灣仔香港會議展覽中心舉行。3個展覽均以「智慧生活 聯繫世界」為主題,吸引了來自19個國家和地區逾2,600家展商,其中香港國際創科展會有350家展商參展。三個展覽至今已有超過2萬名買家登記。今年繼續採用「展覽+」(EXHIBITION+)線上線下融合模式舉行。展商及買家除參與實體展,亦可以利用「商對易」(Click2Match)透過人工智能配對平台洽商至4月22日。