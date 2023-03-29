智能枕頭自動調節用家適合高度 首屆香港國際創科展將亮相

人生有三分一的時間都在睡覺，睡眠質素欠佳更會影響生活。有創科公司研發出壓力感測及自動高度調整的「365Pillow優質睡眠智能枕頭」，智能枕能夠以表面的柔性傳感器墊監察頸和頭部區域壓力，自動操控枕頭內氣囊的壓力，調整枕頭高度，提升使用者的睡眠體驗；將會在下月12至15日由政府和香港貿發局合辦的首屆「香港國際創科展」展出。
智能枕頭由私人公司「納米及先進材料研發院」研發，使用者只要在手機應用程式記錄日常睡姿和調校合適枕頭高度，之後便可設定智能枕頭適合高度。該公司高級工程師朱俊樺指，「人一晚會翻20至30次身」，智能枕頭同時擁有睡眠質素監察及分析功能，使用者可在應用程式內查看用家平睡、側睡等睡姿的次數，了解睡姿習慣。他又指出，智能枕頭只要充電4小時後，便可運作一星期，提醒使用者切勿「邊瞓邊充電」，預計一個智能枕頭可使用3年。枕頭暫預計售價1,000至2,000元，預計年底推出市面。
助打造虛擬商店
展覽亦有不少創科發明展出，近年網購更盛行，但相片難真實了解產品設計。另一參展商Scan the World利用「Metaverse and virtual Simulation」技術，以最新的遊戲引擎創建一個模仿真實地點的虛擬世界，技術既能保存城市面貌，用作電子虛擬旅遊外，亦可以協助商戶把實體舖帶入虛擬世界，並以逼真的模型呈現產品，供用戶檢視購買。Scan the World創辦人麥觀燿指，「元宇宙技術必須要協助到線下人士才會有人願意參與其中。」公司會派員到實體店以儀器掃描店外布置和商戶提供的照片打造虛擬商店，料需時兩星期完成；市民使用應用程式「BAZAA」進入商店，技術有助商戶做網上銷售。他又提到，技術亦能應用於產品設計、工程的教育中，讓學生學習3D模型(3D model)概念。
3展下月舉行 2600家展商
香港國際創科展會連同「香港春季電子產品展」、「香港國際春季燈飾展」，在灣仔香港會議展覽中心舉行。3個展覽均以「智慧生活 聯繫世界」為主題，吸引了來自19個國家和地區逾2,600家展商，其中香港國際創科展會有350家展商參展。三個展覽至今已有超過2萬名買家登記。今年繼續採用「展覽+」(EXHIBITION+)線上線下融合模式舉行。展商及買家除參與實體展，亦可以利用「商對易」(Click2Match)透過人工智能配對平台洽商至4月22日。