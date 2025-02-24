更新多項道路交通規例 運輸署︰允遙控泊車

運輸署下月更新多項道路交通規例，下月1日起生效。

當中包括允許司機使用流動電話或其他電訊設備，在指定條件下使用遙控泊車功能，協助安全泊車，但必須配備已獲運輸署批准的遙控泊車系統。

運輸署新進口的車輛如配備遙控泊車系統，署方在進行車輛類型評定時會一併審批。至於現有車輛的遙控泊車系統，相關車輛代理或進口商須向署方提交個別申請。運輸署會為業界制定相關技術指引和申請程序。車主可向相關車輛代理或進口商查詢車輛型號有否配備遙控泊車系統。