更新多項道路交通規例 運輸署︰允遙控泊車

運輸署下月更新多項道路交通規例，下月1日起生效。
當中包括允許司機使用流動電話或其他電訊設備，在指定條件下使用遙控泊車功能，協助安全泊車，但必須配備已獲運輸署批准的遙控泊車系統。
運輸署新進口的車輛如配備遙控泊車系統，署方在進行車輛類型評定時會一併審批。至於現有車輛的遙控泊車系統，相關車輛代理或進口商須向署方提交個別申請。運輸署會為業界制定相關技術指引和申請程序。車主可向相關車輛代理或進口商查詢車輛型號有否配備遙控泊車系統。
下月1日起當車輛已停泊，視像顯示器可顯示的資料不再設限，便利司機獲取資訊。運輸署稱會制定有關視像顯示器技術要求的指引。
此外，准許額定功率不少於7,000瓦的電動的士、電動私家小巴、包括私家和公共的電動巴士、電動貨車(包括輕、中和重型貨車)和電動救援車輛在快速公路上行駛，毋須再申領快速公路許可證。運輸署會通知業界團體可使用快速公路的電動車輛種類。
其他技術修訂，還包括單層巴士最大全高度會由現時3.5米放寬至4.0米；及允許使用LED作為車燈，與國際標準看齊。運輸署發言人說，新規定旨在利民便民，提升道路安全，同時促進新汽車科技在港應用和發展，以與國際車輛構造和保養標準看齊。