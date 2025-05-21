更新電子行人過路發聲裝置 5新功能可讀出附近街名 設夜間低音模式

新電子行人過路發聲裝置

本港現有2,000個路口設有發聲裝置便利視障人士橫過馬路，舊裝置主要只是發出「達、達、達」的聲響。運輸署將逐步更換全港約1.3萬套行人過路發聲裝置，並加入5項新功能，包括設有發光組件、摸讀地圖、讀出過路處附近的街名等。運輸署更換工程於上月起開始，現已更換27個路口，預計2027年底前完成。 新裝置分別由黃色和藍色，以及黃色和灰色組成，備有發聲及震動功能。新加入5項新功能則包括頂部設發光組件，讓弱視人士更容易找到行人過路處的位置；旁邊設有摸讀地圖，為視障人士提供過路處的布局資訊；按動底部按鍵，裝置會以粵語、普通話和英語讀出過路處附近的街道名稱，讓使用者掌握身處的位置；增設非接觸式按鍵感應器，減少衛生上的顧慮；設夜間操作模式，裝置的運作聲量會較現時低，減少對居民的影響。

運輸署總工程師郭家駿說，雖然裝置在夜間的運作聲量較低，但當視障人士要過馬路時，可透過運輸署「香港出行易」手機應用程式的遙控功能，短暫提高發聲裝置的聲量可安全過馬路。署方在第三季經團體一次過免費派發約1.5萬件專用無線裝置，視障人士亦可透專用無線裝置提高聲量。 全港有約2,000個路口共約1.3萬套發聲裝置，他指，現有的裝置運作逾20年，超過正常使用年限，近年每年要更換500至900套裝置，新一代裝置預期有較長的使用壽命，減少維修成本。

視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德昨到已安裝新裝置的路口試用，他表示，「舊時候(過路裝置)聲音較分散，我們(視障人士)較難(精準)掌握到發聲點(位置)……新系統聲音的組成多了低音低頻，讓我們聽起上來集中很多。」 運輸署指，鄰近與視障人士相關的機構、中心及學校的發聲裝置會優先更換。自4月起逐步更換，至今已換27個路口，預計2027年底前完成，成本約9,800萬元。