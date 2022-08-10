更新｜國安處拘4公務員包括「公務員Secrets」兩管理員　4人准保釋候查

【16:00更新】警方國安處表示，4名被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

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【13:12更新】警務處國家安全處昨日（9日）拘捕兩名社交平台群組管理員，指他們涉嫌違反「作出具煽動意圖的作為」罪。據報，兩人為facebook專頁「公務員secrets」的管理員，分別任職民政事務總署和政府資訊科技總監辦公室，過往多次揭露政府內部消息。

警方指，調查顯示兩人涉嫌多次透過該社交平台群組，發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。警方指行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

另外2名涉嫌「詐騙」被捕男子則為消防處救護員，警方曾派員到多間消防局進行調查。及後警方以「詐騙」罪名拘捕當中2名男子，有指他們曾偽造文書。被捕人士現獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

三部門稱嚴肅處理 涉案資科辦主任即時停職

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）指，有關公務員已被即時停職，警方現正調查案件，資科辦不會作進一步評論。資科辦非常重視員工的誠信及操守，如發現員工有違法行為，必定會嚴肅依法處理。

民政事務總署回覆傳媒查詢指，不評論有關個案，但強調署方一向十分重視員工的行為操守，如發現有違法或不當行為，定會依法及按既定程序嚴肅處理，並全力配合執法機關調查。

消防處則證實有5名屬員現正接受警方調查，其中2人涉嫌干犯刑事案件被捕。消防處重申一向注重屬員的紀律和操守，處方對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。