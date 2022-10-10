更新｜尖沙咀珠寶店持刀劫案　警通緝3名非華裔男子1人黑布包頭

【17:45更新】兩名持刀匪徒中午在尖沙咀廣東道一間珠寶店劫走一條值價約2000萬元玉石頸鏈。警方傍晚交代案情，指中午時兩名南亞裔非本地男子，佯裝顧客進入一間珠寶店，訛稱購買一條2,000萬港元的翡翠頸鏈，當職員拿出頸鏈向他們展示時，其中一名男子在手袋拿出一把長約50cm的利刀指嚇顧員，並搶走頸鏈，之後登上一部黑色的私家車逃離現場。

油尖警區刑事部總督察邱雨星指，經搜查後在油麻地區檢獲涉案車輛，該車輛掛上假牌，其後警員在車上檢獲匪徒犯案時所用的刀和工具，目前警方鎖定3名涉案男子，包括涉案車輛的司機，他們落車後向文苑街、文昌街、渡船街方向逃去，3人年齡介乎30歲至40歲，身高約1.7米至1.75米，現時警方正通緝該3名男子，其中一名疑犯在犯案及逃走時均用黑布包頭髮，案件交由油尖旺重案組第一隊調查。警方呼籲目睹案發經過的市民聯絡警方，又說初步調查認為案件不涉及三合會。

至於珠寶店的防盜系統是否正常運作，現時亦在調查當中。