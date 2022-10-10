更新｜尖沙咀珠寶店持刀劫案　警通緝3名非華裔男子1人黑布包頭

【17:45更新】兩名持刀匪徒中午在尖沙咀廣東道一間珠寶店劫走一條值價約2000萬元玉石頸鏈。警方傍晚交代案情，指中午時兩名南亞裔非本地男子，佯裝顧客進入一間珠寶店，訛稱購買一條2,000萬港元的翡翠頸鏈，當職員拿出頸鏈向他們展示時，其中一名男子在手袋拿出一把長約50cm的利刀指嚇顧員，並搶走頸鏈，之後登上一部黑色的私家車逃離現場。
油尖警區刑事部總督察邱雨星指，經搜查後在油麻地區檢獲涉案車輛，該車輛掛上假牌，其後警員在車上檢獲匪徒犯案時所用的刀和工具，目前警方鎖定3名涉案男子，包括涉案車輛的司機，他們落車後向文苑街、文昌街、渡船街方向逃去，3人年齡介乎30歲至40歲，身高約1.7米至1.75米，現時警方正通緝該3名男子，其中一名疑犯在犯案及逃走時均用黑布包頭髮，案件交由油尖旺重案組第一隊調查。警方呼籲目睹案發經過的市民聯絡警方，又說初步調查認為案件不涉及三合會。
至於珠寶店的防盜系統是否正常運作，現時亦在調查當中。
犯案過程CCTV片段流出 被盜翡翠頸鏈亦曝光
【17:10更新】被劫珠寶店的閉路電視片段流出，可見兩人分別身穿黑色上衣及白色裇衫，其中一人從背囊取出一把刀指嚇職員，得手後迅速逃去。至於該條約值2,000萬元的玉石頸鏈亦曝光，可見鑲有多粒翡翠及鑽石，極為名貴。
兩持刀匪劫走約值2000萬玉石頸鏈
【14:24更新】尖沙咀一間珠寶店中午發生遇劫案，初步預計損失約2,000萬元。
警全港各主要幹道截查可疑車輛
事發在中午12時左右，現場是尖沙咀廣東道8號英皇鐘錶珠寶。警方在中午12時10分接報，指兩名非華裔男子持刀闖入珠寶店內打劫，搶走一條約值2,000萬元的玉石頸鏈，得手後乘坐一輛接應的私家車逃去。
據了解，警方接報大為緊張，派出大批探員到場了解，並展開「捷進行動」，在全港各主要幹道截查可疑車輛，案件暫列「行劫」。據報，警方在渡船角文蔚街截獲一輛可疑車輛，案件現由油尖警區重案組接手調查。