書展2024｜展商推影視文學　市民讚九龍城寨模型精緻

一年一度的香港書展今日早上10時正式開鑼，一眾書迷入場物色好書。書展今年以「影視文學」為主題，其中在文藝廊及影視區展出九龍城寨場景的模型吸引不少市民專程到訪；不少書商趁機推出大量影視作品原著，稱電影令讀者對書籍更感興趣，更指今年活動現場人流情況不俗，惟希望書展期間天氣回穩，不會影響展覽。 今屆書展以「影視文學」為年度主題，展區亦會展出《九龍城寨•圍城》電影作品及小說原著和模型。商務印書館(香港)董事副總經理吳小燕表示，今年有兩本新書不約而同地與九龍寨城有關，包括鄭寶鴻撰寫的《重建九龍——半島地標的消失與誕生》， 講述九龍半島歷經拆遷、舊區重建後的城市風貌變化，以及描述出生自九龍城寨一個移民家庭，日後成為首位在中國開創獵頭公司的女創業家黃慧儀故事的《追蝶人生》。