書展2024｜展商推影視文學　市民讚九龍城寨模型精緻

一年一度的香港書展今日早上10時正式開鑼，一眾書迷入場物色好書。書展今年以「影視文學」為主題，其中在文藝廊及影視區展出九龍城寨場景的模型吸引不少市民專程到訪；不少書商趁機推出大量影視作品原著，稱電影令讀者對書籍更感興趣，更指今年活動現場人流情況不俗，惟希望書展期間天氣回穩，不會影響展覽。
今屆書展以「影視文學」為年度主題，展區亦會展出《九龍城寨•圍城》電影作品及小說原著和模型。商務印書館(香港)董事副總經理吳小燕表示，今年有兩本新書不約而同地與九龍寨城有關，包括鄭寶鴻撰寫的《重建九龍——半島地標的消失與誕生》， 講述九龍半島歷經拆遷、舊區重建後的城市風貌變化，以及描述出生自九龍城寨一個移民家庭，日後成為首位在中國開創獵頭公司的女創業家黃慧儀故事的《追蝶人生》。
吳小燕表示，雖無特意就電影出版書籍，但相信電影帶來的風潮有助提升讀者對相關書籍的關注。她又指，書展首日人流和市民購買力較預期中好，「啲人嚟得都有買書」，但她亦坦言懼怕本周天氣較差， 加上港人外遊會影響銷情，「都希望可以同舊年(銷情)持平」。
除了九龍城寨外，場內亦有不少影視作品的原著出售。香港中和出版市場營銷助理經理郭佩銘表示，出版社有就近期影視趨勢推出書籍，如因應電視劇在香港播放，而推出內地著名作家金宇澄的《繁花（批註本）》；因應電影推出《玩轉腦朋友2（圖畫故事版）》等， 她續指，這類影視書籍，對部分讀者而言具有收藏價值，「今日朝早賣咗好幾套《三體》漫畫套裝，一套都5百蚊」。
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市民為「九龍城寨」模型逛書展
書展設有多個展覽，其中「世界文化藝術廊」的九龍城寨模型，被不少市民讚賞。鍾小朋友連同媽媽及姐姐今日專程為目睹模型而參加書展，他表示，自己看過電影後非常喜歡寨城，他指出，模型非常精緻，而自己最喜歡傲翔在寨城之上的飛機。鍾太提到，一家人今日打算在書展花費約2,000多元，打算為女兒購買讀物，更笑言「(預算)包埋買補充練習！」
另一對父子亦被城寨模型吸引，蔡先生表示，模型成功還原城寨的環境，令他印象深刻，「啲單位真係好似一個個籠咁」。被問道今次來展覽有甚麼心頭好，蔡先生指，只是買了兩本書，因他想買到新書， 「今年書展啲書唔算新」，因此今年亦不會打算再來一次。
推內地旅遊書響應港人北上
去年通關有不少書商推出「十蚊一本」旅遊書促銷， 但此景今年未有重現。有書商在港人北上消費熱潮下，推出內地旅遊書《深圳王》， 展示深圳吃喝玩樂資訊。本地獨立書店「界限書店」負責人黃先生表示，相關書籍早在今年初籌備推出，並成功趕在書展出售；書展僅開幕3小時，已經賣出數十本，他表示未來或推出大灣區相關地區的旅遊書， 響應北上潮流。