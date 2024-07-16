書展2024｜書展明開鑼 設經典影視作品展覽 書商憂天氣影響客流

第三十四屆書展明日開鑼，成人票價維持$30；今年以「影視文學」為年度主題，除了邀得多位作家和導演到場分享外，更設經典影視作品展覽，遊人可一邊看電影，一邊看小說原著。 貿發局相信，香港交通配套可便利大灣區居民前來參與書展，有信心今年書展能吸引較多市民。然而，近日天氣不穩，有書商擔心影響客流，希望折扣能夠吸引市民入場。

今年香港書展明天起一連7天在灣仔會展舉行，同期舉行運動消閑博覽及零食世界，三項活動合共有760個展商參與。書展設「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，及專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等活動。

位於一樓場內的世界文化藝術廊中，設有小說改編的電影作品區域， 將出部分電影和小說原作，如《九龍城寨·圍城》模型，遊人可以文字及影像去細味不同影視文學作品，發掘閱讀的樂趣。貿發局副總裁張淑芬表示，香港交通配套充足，在「深中通道」及港鐵會展站啟用後，可便利大灣區居民前來參與書展，有信心今年書展能吸引較多市民。