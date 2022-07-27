書展7日累計85萬人次入場 人均消費879元 升近8%

一連7天的「香港書展」，連同「香港運動消閒博覽」及「零食世界」昨傍晚閉幕。不少書商趁展期最後一天減價促銷，有市民為勿失良機帶同行李篋、手推車入場，把握機會執平貨，有家長主攻兒童圖書和補充練習，又到零食攤位消費。有出版社稱港鐵會展站開通帶動人流，亦有攤位負責人指市民審慎消費。貿發局公布，連日書展錄得85萬人次入場，人均消費達879元，較2021年的817元多。

昨日為書展最後一天，不少書商都減價促銷，有攤位將港版書減價至75折，部分書籍售價亦低至10元一本。有出版社推出100元7本小學補充練習優惠，吸引大批家長排隊選購。

彭先生一家昨特意到場掃平貨，共消費了約3千元，當中兒童圖書、補充練習及玩具等已佔約2千元，亦購買小量食品及運動用品。彭先生對一張門票就可逛多個展館的安排感到滿意；彭太亦稱：「小朋友行一陣就話累，給他們買些零食可以行多陣。」惟她認為，今年的玩具商就比往年少，選擇不多。

《衛斯理》系列暢銷

明報出版社總經理蘇惠良表示，今年銷售額增長了35%，原因包括已故著名作家倪匡創作的《衛斯理》系列十分暢銷，不少讀者特意到場訂購整套小說。今年倪匡作品在其攤位佔比亦由以往三成增至六成。他又表示，起初擔心書展錯過了學生暑假，但周末見到不少家長帶同小朋友入場，人流增多；加上港鐵會展站開通，感覺今年書展比去年人流更多。

經緯文化負責人黃慶雄表示，有關香港歷史的書最暢銷，「很多人買來送給準備移民的朋友，希望可紀錄和回憶在港生活的點滴；亦有父母買給小朋友講解有關香港的舊建築和歷史」。惟他留意到市民消費意欲轉低，「同一本書去年揭兩揭就會買，今年猶豫很久還是不買」，料整體銷售微跌一成。

主辦書展的貿發局表示，7日書展錄得85萬人次入場，早前在場內調查發現，人均消費達879元，較去年的817元多62元；82%到書展買最新出版書籍，另有41%進場享受購書折扣，15%計劃到場買兒童書籍。另外，今年書展共舉辦逾600場講座及文化活動，估計參與人次超過32萬。大會把主要講座錄製成網上影片，讀者可到書展或貿發局網上平台重溫。