曾志豪突被結束《明報》專欄　稱屬「非常和平的分手」

政府本月曾先後兩次發聲明，指前港台節目《頭條新聞》主持曾志豪在《明報》撰寫的評論文章混淆視聽。曾志豪今早(30日)在其Facebook放上文章連結，他在「我的最後一篇《明報》稿」中，提到有負責人告訴其不用再寫，形容是「雖不甘心，但卻是非常和平的分手」，又稱「儘管後來我再向管理層追問原因，但說實在，追問只是例行公事。」他在文章開端提到專欄停止原因，並指再失去一個專欄亦無需過問。

本月港府兩發聲明回應

翻查資料，政府本月曾兩次發聲明譴責曾志豪在《明報》的評論文章。其中一則為本月2日刊登，題為「為甚麼愛國學生也變『黑暴』？」保安局當日下午發聲明指，文章作者將本港近日試圖煽動針對中央的活動，與內地的「一些事情」刻意混為一談，混淆視聽，企圖淡化在香港出現的不穩定徵兆，令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性，對此深表遺憾。

另外一則為本月16日在《明報》刊登，題為「以科學讓Google安心出行」文中提到港府在確診數破萬宗時，取消取消「安心出行」的決策，充滿政治計算，並引申Google錯誤香港國歌事件，政府一味要求Google更改搜尋結果，而未想透過運作演算原理解決方法。港府當晚發聲明，指相關評論偏頗，混淆視聽，批評作者借用其他例子，企圖與是次國歌事件損害民族尊嚴的事件相提並論，「引喻失義，必須指正」。