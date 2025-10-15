曾眼睜睜看著病人未獲適當醫治 紅十字會義工醫生︰醫療資源短缺

(左起)歐耀佳、蘇婉嫻、香港紅十字會國際及賑災主管程德君和鄒有銘昨出席分享救援行動。(林俊源攝)

以色列及哈馬斯達成首階段加沙停火協議，惟歷時兩年的武裝衝突，當地變得一片頹垣敗瓦，人民流離失所。香港紅十字會早前派出6名醫護義工、合共9人次前往戰地醫院支援，曾到當地支援的醫護義工昨分享指，暫時的停火並未緩解當地的醫療資源危機，加沙的人道災難需要世界持續關注。

上月完成第三次加沙任務外科醫生歐耀佳指，目前當地大部分地方因戰火淪為廢墟，逾九成基礎醫療設施遭破壞。加沙當前暫時停火，但戰爭後遺症正浮現。如當地最少有數千人因戰火而截肢，包括大量兒童，這些孩子須裝配義肢才能重新行走；「(這些)兒童會不斷成長，隨著身體發育持續更換義肢。」他亦估計當地有超過千人因傷勢而有人工造口，而所需的造口袋已出現短缺。