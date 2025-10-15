曾眼睜睜看著病人未獲適當醫治 紅十字會義工醫生︰醫療資源短缺

以色列及哈馬斯達成首階段加沙停火協議，惟歷時兩年的武裝衝突，當地變得一片頹垣敗瓦，人民流離失所。香港紅十字會早前派出6名醫護義工、合共9人次前往戰地醫院支援，曾到當地支援的醫護義工昨分享指，暫時的停火並未緩解當地的醫療資源危機，加沙的人道災難需要世界持續關注。
上月完成第三次加沙任務外科醫生歐耀佳指，目前當地大部分地方因戰火淪為廢墟，逾九成基礎醫療設施遭破壞。加沙當前暫時停火，但戰爭後遺症正浮現。如當地最少有數千人因戰火而截肢，包括大量兒童，這些孩子須裝配義肢才能重新行走；「(這些)兒童會不斷成長，隨著身體發育持續更換義肢。」他亦估計當地有超過千人因傷勢而有人工造口，而所需的造口袋已出現短缺。
除要面對生死一線的炮火威脅，另一名義工醫生、急症科醫生鄒有銘說，最令他感無力與痛心的是當地醫療資源的極度匱乏，而除戰火創傷外，不少病人亦有其他如心臟病、糖尿病等慢性病，曾在資源耗盡下，只能眼睜睜看著病人未獲適當治療。
香港紅十字會表示，當地除醫療物資及人手不足，亦面對迫切糧食、食水和安全之所等需要；行政總裁/秘書長蘇婉嫻呼籲各界持續關注加沙的人道狀況，支持紅十字會的國際賑災工作。為喚起公眾關注，該會將到各大專院校舉辦《加沙記憶不忘的呼聲》活動，加深年輕世代深入了解這場遠方的人道危機，共同為身處困境的人們伸出援手。