曾體會身心困苦 願聘用殘疾培訓技能 共融餐廳︰當我哋跳板亦無任歡迎

殘疾人士要投身社會工作，面對的挑戰較一般人大得多。但亦有餐廳負責人因曾患情緒病，加上合伙人的家屬有聽障，明白到身體或心理出毛病時，若要融入社會所面對問題更多，餐廳開業以來均持續有聘用殘疾的全職或實習員工，部分累積一定經驗更成功跳槽。負責人笑指，聘請他們只希望提供培訓助技能機會，「(將餐廳)作為跳板或想繼續留任工作都無任歡迎。」 位於銅鑼灣的「就是偏偏喜歡你」餐廳自開業逾兩年以來，持續有聘用殘疾員工，累計已逾10人。現時聘有5名員工，當中2人為殘疾人士。其中一位負責人林小姐指，曾患情緒病目前已康復，遇上合夥人羅小姐時，知悉對方有家屬為聽障人士，二人明白到患病之苦，故有共同理念，期望為殘疾人士創建培訓技能的工作平台，不論是對方將餐廳作為跳板或想長留工作都無任歡迎。

林小姐憶述，初先擬聘用殘疾人士，但亦不知從何著手，曾試過在勞工處登招聘廣告，但杳無音訊。其後經聾福會轉介下聘用到首位聽障員工。她大讚殘疾員工工作態度良好，「佢哋會好珍惜工作機會，好專注，好願意去學習。」 患有嚴重至深度聽障的阿紅在餐廳工作兩年，她稱，初期主要負責水吧工作，坦言初時因不善言辭，不敢到樓面服務客人，經僱主教導下，現時她已能勝任餐廳內多項工序。林小姐透露，阿紅在這兩年半時間進步神速，「工作可以俾到殘疾人士自信心，佢哋會覺得有能力去自給自足。」 另一員工茜婷則在餐廳工作近半年，因9年前中風導致記憶力衰退；她直言最初因擔心無法勝任工作曾想放棄，幸得同事鼓勵和幫助，以及客人的包容，現時已逐漸適應。 餐廳另一負責羅小姐補充，不時會鼓勵客人讚揚員工的表現，盼加強員工的自信心，亦因應他們的需要，設計圖文並茂的食譜協助工作，以及加裝設施，如可方便聽障者知悉火警的火警閃燈，以備不時之需。