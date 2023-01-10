最低工資｜行會通過上調至40元　今年5月1日生效 (更新)

【15:00更新】行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5元調升至40元，增幅為2.5元或6.7%。政府將於本周五(13日)刊憲，並於下周三(18日)提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日勞動節實施。
孫玉菡：新水平有利於本港整體利益和發展
勞工及福利局長孫玉菡對委員會完成檢討法定最低工資水平感到高興，並衷心感謝委員會主席王沛詩和全體委員的努力及貢獻。孫玉菡表示，政府經審慎考慮，認為委員會已進行全面及持平的討論，適當履行檢討法定最低工資水平的法定職能，而委員會的建議也已在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。政府接納委員會的建議，並相信新水平有利於香港的整體利益和發展。
最低工資2021年起凍結
法定最低工資於2011年開始實施，當時水平訂為時薪28元，2019年就調升至37.5元，到2021年本港經濟受到疫情打擊，失業率高企，當局最終決定凍結水平。根據統計處前年5至6月的數據，本港賺取最低工資水平的僱員人數有1.43萬人，時薪少於40元的僱員有7.33萬人。
社區組織協會：兩年一檢嚴重滯後
香港社區組織協會對最低工資上調至40元表示「極為失望」，認為反映當局未有決心透過完善勞工保障。該會指，現有的最低工資水平已凍結4年，形容調整姍姍來遲且幅度極微，更未能追上物價升幅，並指根據最低工資委員會的估算，若最低工資水平上調至40元，僅協助59,000人調升工資水平，低薪行業員工受惠人數僅為35,700人。對於最低工資兩年一檢，該會批評檢討頻密度不足，推行時間亦過遲，令最低工資水平嚴重滯後，難以適時改善勞工生活。