最低工資｜行會通過上調至40元　今年5月1日生效 (更新)

【15:00更新】行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5元調升至40元，增幅為2.5元或6.7%。政府將於本周五(13日)刊憲，並於下周三(18日)提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日勞動節實施。

孫玉菡：新水平有利於本港整體利益和發展

勞工及福利局長孫玉菡對委員會完成檢討法定最低工資水平感到高興，並衷心感謝委員會主席王沛詩和全體委員的努力及貢獻。孫玉菡表示，政府經審慎考慮，認為委員會已進行全面及持平的討論，適當履行檢討法定最低工資水平的法定職能，而委員會的建議也已在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。政府接納委員會的建議，並相信新水平有利於香港的整體利益和發展。