最受香港藥房歡迎品牌大獎｜第七屆頒獎典禮今舉行 與藥房業界攜手推動正版正貨 延續香港品牌享譽全球

香港「正藥之都」的美譽來之不易，港九藥房總商會成立逾半世紀以來，一直主張旗下會員須堅持「正版正貨承諾」，一方面維護消費者的權益，同時保持香港藥房業界的正面及專業形象。為表彰業界中擁有良好質量及口碑的傑出品牌，由港九藥房總商會主辦、香港靈鋒廣告有限公司協辦的「2023-2024年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮今日（20日）於九龍塘生產力大樓圓滿舉行。

鍾錦榮：堅持正版正貨承諾 加強藥房業界專業形象 港九藥房總商會會長鍾錦榮先生致辭時，特別感謝全國政協委員、立法會議員邵家輝，JP多年來的對總商會及品牌大獎的支持，亦感謝一眾會員、評審委員會及籌備委員會的努力，堅持正版正貨承諾，加強藥房業界的專業形象。

港九藥房總商會會長鍾錦榮先生

林偉文：宣傳覆蓋中港澳三地 讓更多人認識優質品牌 港九藥房總商會理事長林偉文先生先歡迎各界出席，亦特別感謝各企業品牌過去一年的努力，他認為，品牌要打造實力並非一朝一夕，除了要有穩定業務基礎外，信譽良好及懂得因應市場變化調整營銷策略同樣是重要的成功因素。林補充，今年總商會將為各得獎品牌爭取更高的曝光，廣告覆蓋中港澳三地，包括巴士車身廣告、八大出入境口岸、社交平台如微信公眾大號及抖音等，「讓更多人認識優質品牌，證明品牌質量與銷量，得到消費者認同。」

港九藥房總商會理事長林偉文先生

何炳基：獲獎品牌一如既往保持水準 見證努力付出 港九藥房總商會監事長何炳基先生表示，品牌大獎自2016年舉辦至今，每屆均見證各獲獎品牌的努力付出，「本屆獲獎品牌一如既往保持水準，有紮根本港多年的老字號，亦有新加入的品牌產品，在知名度、品質、形象及社會責任等方面均表現突出。」他亦提到，社會環境不斷變化，令業界面對不少挑戰，要迎難而上，就有賴各品牌的支持。

港九藥房總商會監事長何炳基先生

邵家輝：香港藥業保持正面形象 有助提升本地經濟動力 全國政協委員、立法會批發及零售界議員邵家輝, JP亦應邀出席頒獎典禮，並擔任頒獎嘉賓。邵致辭時提到，香港批發零售業正面對不同程度的挑戰，要提升香港的競爭力，需要各界攜手，鞏固本港自身作為免稅港，以及多年來建立的「正品正貨」優勢。邵亦提到，舉辦「最受香港藥房歡迎品牌大獎」屬其中一個鼓勵產品持有人及供應商繼續做好產品的好例子，而香港藥業能保持正面形象，亦是吸引遊客來港消費的重要因素之一，長遠有助提升香港整體形象，同時帶來經濟動力。

全國政協委員、立法會批發及零售界議員邵家輝, JP

特別嘉許「連續五屆最受香港藥房歡迎品牌」 今屆共有45個優秀的獲獎品牌，去年更首度增設「連續五屆最受香港藥房歡迎品牌」獎項，以嘉許作出持續努力的優秀品牌。本年度兩間獲獎品牌分別為滴露ProFresh清爽保濕沐浴露及馬百良安宮牛黃丸。 部分獲獎品牌更是連續七屆獲獎，包括（排名不分先後）：膽固清®Lipitor®、撒隆巴斯外用消炎止痛貼、必理痛特強傷風感冒丸及美贊臣A+，至於威而鋼（偉哥）及雅培低糖加營素則是連續六屆獲獎。