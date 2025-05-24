有傳媒及記者指被查稅　稅務局局長：評稅公開公正不分行業背景

稅務局局長陳施維表示，任何納稅人，不論公司、個人或行業，都有機會被稅務局邀請做稅務覆核或審計，稅務局亦有既定程序處理覆核，而且統一運用於所有納稅人，不會有部分納稅人出現特別處理方式。
有關評估並非最終結果
陳施維出席一個活動時回應傳媒問到有記者及傳媒機構指，被稅務局覆查多年前的稅務，而全年實際入息與局方估算有差異時表示，不會評論個別個案，重申局方在處理稅務覆核或審計時，有一些基本原則，過程中涉及好多不同步驟，要搜集不同資料，亦要作出評估，有關評估是基於局方搜集到的資料，根據事實和法例作出，但強調有關評估並非最終結果，他表示，對於有關評稅的個案，納稅人有權提出反對或提供資料供局方評估，若局方看完資料後，發現稅款可降低，便會作出修正，強調整個過程都是透明、公平、公開。
出席同一活動的香港稅務學會會長石詠文指出，香港稅制對每名納稅人都有相同對待，如果有納稅人發現收入與稅局的評估有出入，當中其中一個可能是因為不認識稅例而出現少報的情況，但她強調本港稅制一直行之有效，而且具有公平的上訴機制。納稅人如果認為有不合理之處，可以在稅務局繳稅通知書發出日期的一個月內提出反對，在一般情況下，稅務局會要求納稅人補交資料，通常在1至3個月內會有初步覆核結果。但如果在這個階段仍未能尋求共識，納稅人就要先繳交稅款，再進行下一步程序。
香港會計師公會會長歐振興指出，香港稅制簡單、稅率低，稅務局不時會抽查，每年處理的個案應該不少，針對評稅金額有差距的問題，他認為最重要是有文件及帳目等證據支持，因此他提醒納稅人，最好保留過去7年的收入、捐款收據等紀錄，如被稅務局抽查可提供作證明。
原文刊登於 香港電台