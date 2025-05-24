有傳媒及記者指被查稅　稅務局局長：評稅公開公正不分行業背景

陳施維說，任何納稅人，不論公司、個人或行業，都有機會被稅務局邀請做稅務覆核或審計。(港台圖片)

稅務局局長陳施維表示，任何納稅人，不論公司、個人或行業，都有機會被稅務局邀請做稅務覆核或審計，稅務局亦有既定程序處理覆核，而且統一運用於所有納稅人，不會有部分納稅人出現特別處理方式。

有關評估並非最終結果

陳施維出席一個活動時回應傳媒問到有記者及傳媒機構指，被稅務局覆查多年前的稅務，而全年實際入息與局方估算有差異時表示，不會評論個別個案，重申局方在處理稅務覆核或審計時，有一些基本原則，過程中涉及好多不同步驟，要搜集不同資料，亦要作出評估，有關評估是基於局方搜集到的資料，根據事實和法例作出，但強調有關評估並非最終結果，他表示，對於有關評稅的個案，納稅人有權提出反對或提供資料供局方評估，若局方看完資料後，發現稅款可降低，便會作出修正，強調整個過程都是透明、公平、公開。