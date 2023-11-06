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2023-11-06 17:40:04

有案底男義務導師非禮女童囚2年　官冀性罪行查冊機制擴至義工

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有案底男義務導師非禮女童囚2年　官冀性罪行查冊機制擴至義工

有案底男義務導師非禮女童囚2年　官冀性罪行查冊機制擴至義工

有性罪行紀錄的36歲被告程家倫，被控去年10月在香港仔一間社區中心，擔任義務補習班導師，期間非禮一名6歲女童，在課堂上伸手入女童的裙內同場一名女導師察覺異樣揭發事件。被告早前承認猥褻侵犯罪，下午在區域法院被判入獄2年。被告2015年亦曾因為義務補習期間非禮2名女童，被判監52個月，2018年出獄。

被告患有戀童癖

辯方求情時指，被告案發時非刻意找機會接觸女童，只是心存僥倖，以為從事義務導師不會與女童獨處，遺憾地最後還是再犯罪。庭上又透露被告患有戀童癖、躁鬱症及雙重人格障礙，他就上宗案件服刑期間，曾向心理醫生提及出獄後有意從事義務導師。當時醫生已強調，在任何情況下，都不能再讓被告與未成年少女接觸，法官指不能排除被告是否知悉機構無法查核其性罪行紀錄，繼而選擇從事義工，又認同精神科醫生的報告，指被告患有戀童癖，經常對青春期女性有性幻想，認為他的重犯機會相當高。

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法官冀性罪行查冊機制擴至義

法官判刑時指，被告身為導師，在眾目睽睽下非禮學生，明顯違反誠信及無法控制性慾，又指雖然女童現階段沒有明顯的心理創傷，但她在過去5次心理輔導都刻意迴避提及事件，社交上亦出現困難，事件對一名正處於成長階段的女童而言，影響極為深遠。法官以監禁3年為量刑起點，因應被告認罪扣減三分一刑期，判入獄2年。法官又提到，現時本港的性罪行定罪紀錄查核機制，不涵蓋私人補習老師及義工等，是明顯存在漏洞，希望相關部門擴闊機制的適用範圍，至所有針對兒童或精神上無行為能力的受薪及義務工作，防止不能自制的人士再犯同類案件。   

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