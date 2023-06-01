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2023-06-01 13:25:00

有片｜鴨脷排43歲女行山客被巨浪沖落海不治　疑事發時影片曝光涉打卡肇禍 (更新)

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鴨脷排43歲女行山客被大浪沖落海不治，網上流出疑似當時片段。(網片截圖)

鴨脷排43歲女行山客被大浪沖落海不治，網上流出疑似當時片段。(網片截圖)

【6月1日12:43更新本港近日天氣持續酷熱及不穩，一名43歲姓張的女子前日行山期間，疑被大浪沖走，當時該名女子在香港仔玉桂山鴨脷排行山，期間遭海邊大浪捲走沖落海。據悉，有兩名男子奮不顧身跳落海救人，水警亦接報到場將3人救起送往深灣水警基地，再由救護車送律敦治醫院急救，惟惜43歲女婦人最終不治。疑似事發影片今日(1日)在社交群組流出，可見當時一眾行山人士興高采烈地在碼頭打卡，惟樂極生悲，期間巨浪不斷打上岸，最終疑有人被巨浪捲走。

影片長逾1分30秒，見到一眾行山人士在碼頭上擺「甫士」打卡，起初氣氛非常愉快，拍片者或附近人士亦不時哈哈大笑。怎料海浪越打越大，打卡人士開始站不住腳，其中一個巨浪打上岸，眾人隨即失去平衡，遭巨浪沖至碼頭的另一面，惟眾人當時仍能手握欄杆，苦苦支撐以免被巨浪沖走。

海浪越打越大，打卡人士開始站不住腳。(網片截圖) 眾士站不住腳，遭巨浪沖至另一面。(網片截圖) 眾人手握欄杆，避免被沖落海。(網片截圖) 巨浪不斷打上岸，有人連忙跳起身回避。(網片截圖) 有人被海浪沖落。(網片截圖) 鴨脷排女行山客昨日被大浪沖落海，兩男跳水拯救惟終不治。(資料圖片)　

「喂喂喂……快啲走呀」

此時氣氛漸趨危險，一個個巨浪不斷打上岸，有人站不住腳跌倒，有人急跑回岸邊，有人就手握欄杆，亦有人不禁高喊「好危險」、「喂喂喂……快啲走呀」。在眾人陸續離開碼頭之際，影片最後，聽到拍片者在連番笑聲後，突然呼喊有人「哎呀，跌咗落海，哎呀」，影片至此結束。

影片吸引不少網民留言，不少人都表示：「真係嬉山莫嬉水」、「樂極生悲，出事個陣累己累人」。

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