有片｜鴨脷排43歲女行山客被巨浪沖落海不治　疑事發時影片曝光涉打卡肇禍 (更新)

【6月1日12:43更新】本港近日天氣持續酷熱及不穩，一名43歲姓張的女子前日行山期間，疑被大浪沖走，當時該名女子在香港仔玉桂山鴨脷排行山，期間遭海邊大浪捲走沖落海。據悉，有兩名男子奮不顧身跳落海救人，水警亦接報到場將3人救起送往深灣水警基地，再由救護車送律敦治醫院急救，惟惜43歲女婦人最終不治。疑似事發影片今日(1日)在社交群組流出，可見當時一眾行山人士興高采烈地在碼頭打卡，惟樂極生悲，期間巨浪不斷打上岸，最終疑有人被巨浪捲走。

影片長逾1分30秒，見到一眾行山人士在碼頭上擺「甫士」打卡，起初氣氛非常愉快，拍片者或附近人士亦不時哈哈大笑。怎料海浪越打越大，打卡人士開始站不住腳，其中一個巨浪打上岸，眾人隨即失去平衡，遭巨浪沖至碼頭的另一面，惟眾人當時仍能手握欄杆，苦苦支撐以免被巨浪沖走。