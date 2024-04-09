木屋燒烤香港有得食 旺角店下周一開幕 5月進駐西環

投資推廣署今日（9日）宣布，該署協助的內地串燒連鎖店木屋燒烤位於旺角的首間燒烤店將於下星期一（15日）正式開業，並計劃於下月在西環開設第二間燒烤店，拓展其全球業務版圖。
投資推廣署助理署長蔣學禮博士歡迎木屋燒烤加入香港餐飲業，指不但反映他們對香港餐飲業充滿信心，亦顯示他們想藉香港拓展國際業務的決心。
木屋燒烤於2003年在深圳創立，主打提供價格相宜的燒烤和串燒，是港人到深圳消費的人氣餐廳之一。木屋燒烤的香港市場負責人陳慧君表示，為了吸引更多香港顧客和來自世界各地的遊客，決定在香港開店，首間燒烤店位於旺角，將於4月15日正式開業，另一店舖位於西環石塘咀，將於5月開業。
她表示，香港美食琳琅滿目，多元化的國際佳餚一應俱全，而燒烤是最原始的烹飪方式，也是世界通俗美食。木屋燒烤在深圳關口店的餐飲及服務得到香港顧客的支持及認可，為了讓香港顧客乃至世界的顧客能更便利地品嘗到燒烤及手工啤酒，公司決定在香港開店。她續說香港擁有簡單透明的稅制和低稅率，營商環境優越，且充滿活力，能吸引到世界各地人才，是木屋燒烤走向國際的第一步，也是公司實現「千城萬店」願景的重要跳板。
測試品牌全球化重要基地
木屋燒烤已進駐北京、上海、廣州、深圳等20個內地城市，直營店超過400間。香港店是負責商業模式規劃和測試品牌全球化的重要基地，為木屋燒烤走向海外積累經驗資產，培養國際化人才團隊。