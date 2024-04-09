木屋燒烤香港有得食 旺角店下周一開幕 5月進駐西環

木屋燒烤於2003年在深圳創立，主打提供價格相宜的燒烤和串燒，是港人到深圳消費的人氣餐廳之一。木屋燒烤的香港市場負責人陳慧君表示，為了吸引更多香港顧客和來自世界各地的遊客，決定在香港開店，首間燒烤店位於旺角，將於4月15日正式開業，另一店舖位於西環石塘咀，將於5月開業。

她表示，香港美食琳琅滿目，多元化的國際佳餚一應俱全，而燒烤是最原始的烹飪方式，也是世界通俗美食。木屋燒烤在深圳關口店的餐飲及服務得到香港顧客的支持及認可，為了讓香港顧客乃至世界的顧客能更便利地品嘗到燒烤及手工啤酒，公司決定在香港開店。她續說香港擁有簡單透明的稅制和低稅率，營商環境優越，且充滿活力，能吸引到世界各地人才，是木屋燒烤走向國際的第一步，也是公司實現「千城萬店」願景的重要跳板。