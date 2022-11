樂隊YELLOW! 野佬原訂於本月26日在西九文化區舉行戶外演唱會《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》,主辦方昨日突然宣布,演唱會將會取消,並將為受影響之演唱會觀眾安排退票申請。