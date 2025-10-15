本港3年錄近2300宗攀山拯救事故　50人死1358人傷

遠足人士不時發生意外，消防處過去3年共接獲2,297宗攀山拯救事故個案，當中有1,358人受傷、50人死亡，但沒有備存涉及獨自遠足人士的求助個案數字。環境及生態局局長謝展寰指，獨自遠足的安全風險較結伴遠足高，以及增加發生意外時救援的困難，呼籲遠足人士應結伴同行，切勿獨自遠足。

遠足意外成因性質複雜多樣 謝展寰書面回覆立法會議員質詢稱，消防處去年接獲588宗攀山拯救事故宗數，而2022年和2023年分別有1,014宗及695宗，個案數目持續減少。同期的受傷人數亦呈跌勢，由2022年的589人，減至2023年424人、去年345人，而死亡人數則2022年有20人，過去兩年同樣各有15人。

同時，謝展寰指出遠足意外成因及性質複雜多樣，除地勢和環境因素外，亦包括天氣變化、迷路和其他個人原因等，就攀山拯救事故數字，政府沒有備存有關獨自與結伴遠足的比例，以及兩者在搜索及拯救時間上的差異。當局又在漁護署社交平台專頁「郊野樂行」提供不同遠足路徑的綜合資訊，包括路徑長短、難度、配套等，讓遊人按自身情況規劃合適行程，以及列出郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，提醒遠足人士避免前往，並會定期檢視及按需要更新高危地點名單。