本港6月通脹按月升1.9%　煙酒能源類通脹升幅最高

政府統計處周四(20日)公布6月份的消費物價指數，6月份整體消費物價與一年前同月比較上升1.9%，較5月的相應升幅2%略低。政府指，按年升幅擴大原因主要是6月份的能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升。而6月份的基本通脹率為1.7%，亦較5月份1.8%略低。
煙酒能源類通脹升幅最高
政府統計處數據顯示，在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅最高的類別為煙酒，上升18.7%；其次為電力、燃氣及水，上升13.3%。至於衣履、外出用膳及外賣等分類，亦有上升0.6%至5.7%不等。
2023年6月通脹分類數字：
- 煙酒（上升18.7%）
- 電力、燃氣及水（上升13.3%）
- 衣履（上升5.7%）
- 外出用膳及外賣（上升3.9%）
- 雜項服務（上升2.5%）
- 雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）
- 住屋（上升0.6%）
- 基本食品（上升0.1%）
- 耐用物品（下跌3.7%）
而以2023年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升2%；按季計算，指數同樣較一年前同期上升2%；截至2023年六月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.1%。
政府展望通脹在短期內應會持續溫和
政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹維持在溫和水平。能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力或會進一步減退。本地營商成本則可能會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。