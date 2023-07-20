本港6月通脹按月升1.9%　煙酒能源類通脹升幅最高

政府統計處周四(20日)公布6月份的消費物價指數，6月份整體消費物價與一年前同月比較上升1.9%，較5月的相應升幅2%略低。政府指，按年升幅擴大原因主要是6月份的能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升。而6月份的基本通脹率為1.7%，亦較5月份1.8%略低。

煙酒能源類通脹升幅最高 政府統計處數據顯示，在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅最高的類別為煙酒，上升18.7%；其次為電力、燃氣及水，上升13.3%。至於衣履、外出用膳及外賣等分類，亦有上升0.6%至5.7%不等。 2023年6月通脹分類數字： 煙酒（上升18.7%）

電力、燃氣及水（上升13.3%）

衣履（上升5.7%）

外出用膳及外賣（上升3.9%）

雜項服務（上升2.5%）

雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）

住屋（上升0.6%）

基本食品（上升0.1%）

耐用物品（下跌3.7%） 而以2023年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升2%；按季計算，指數同樣較一年前同期上升2%；截至2023年六月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.1%。