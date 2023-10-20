本港9月通脹2%較上月升0.2%　政府：受颱風及極端黑雨影響

政府統計處周五（20日）公布，2023年9月份消費物價指數，9月份整體消費物價與一年前同月比較上升2%，較8月數據升0.2%。政府指，9月份基本消費物價通脹按年升幅擴大，主要是由於食品價格上升所致，尤其是9月份的新鮮蔬菜價格受颱風及極端天氣的影響而出現顯著的升幅。
煙酒衣履等通脹升幅最高
政府統計處數據顯示，在各類綜合消費物價指數組成項目中，9月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.9%）、衣履（上升6.5%）、外出用膳及外賣（上升4.0%）、電力、燃氣及水（上升2.9%）、雜項服務（上升2.7%）、雜項物品（上升2.5%）、交通（上升2.4%）、基本食品（上升1.3%），以及住屋（上升0.9%）；至於耐用物品則錄得下跌（下跌1.8%）。
2023年9月通脹分類數字：
- 煙酒（上升18.9%）
- 衣履（上升6.5%）
- 外出用膳及外賣（上升4%）
- 電力、燃氣及水（上升2.9%）
- 雜項服務（上升2.7%）
- 雜項物品（上升2.5%）
- 交通（上升2.4%）
- 基本食品（上升1.3%）
- 住屋（上升0.9%）
- 耐用物品（下跌1.8%）
以2023年首9個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2%、1.9%及2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.6%及1.8%
政府：菜價受颱風及極端天氣影響出現顯著升幅
政府發言人表示，9月份基本消費物價通脹率維持溫和，主要由於月初的極端天氣，基本食品價格按年轉升。外出用膳及外賣價格的升幅加快。衣履和電力價格繼續明顯上升，但後者的增速進一步放緩。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。
展望將來，政府發言人指，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。政府會繼續留意情況。