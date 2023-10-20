本港9月通脹2%較上月升0.2%　政府：受颱風及極端黑雨影響

政府統計處周五（20日）公布，2023年9月份消費物價指數，9月份整體消費物價與一年前同月比較上升2%，較8月數據升0.2%。政府指，9月份基本消費物價通脹按年升幅擴大，主要是由於食品價格上升所致，尤其是9月份的新鮮蔬菜價格受颱風及極端天氣的影響而出現顯著的升幅。

煙酒衣履等通脹升幅最高

政府統計處數據顯示，在各類綜合消費物價指數組成項目中，9月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.9%）、衣履（上升6.5%）、外出用膳及外賣（上升4.0%）、電力、燃氣及水（上升2.9%）、雜項服務（上升2.7%）、雜項物品（上升2.5%）、交通（上升2.4%）、基本食品（上升1.3%），以及住屋（上升0.9%）；至於耐用物品則錄得下跌（下跌1.8%）。

2023年9月通脹分類數字：

煙酒（上升18.9%）

衣履（上升6.5%）

外出用膳及外賣（上升4%）

電力、燃氣及水（上升2.9%）

雜項服務（上升2.7%）

雜項物品（上升2.5%）

交通（上升2.4%）

基本食品（上升1.3%）

住屋（上升0.9%）

耐用物品（下跌1.8%）

以2023年首9個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2%、1.9%及2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.6%及1.8%