李嘉誠基金會捐逾1100萬 惜食堂與理大推惜食天使·識健計劃

惜食堂與香港理工大學護理學院獲李嘉誠基金會捐款逾1,100萬元，推出為期兩年《惜食天使．識健計劃》，約100名深水埗區行動不便的獨居長者受惠。理大護理學院培訓40名深水埗婦女，為獨居長者派飯時，同時會量度其維生指數，包括血氧、血壓等，再上傳至理大護理學院健康檢測平台「mHealth」，供護士等監測，改善長者健康狀況，亦可紓緩公共醫療服務壓力。

惜食堂於2014年起在深水埗向逾700名基層家庭及近千名長者免費提供膳食，17年起聘用一群受惠家庭婦女，任「借食天使」為區內行動不便長者送飯。在識健計劃下，理大護理學院向40名婦女提供基本護理培訓，通過評核後，將獲學院頒發「社區健康工作者」證書，之後社區健康工作者在送飯時，會為長者量度維生指數，通過「mHealth」手機App上載數據至平台，讓護士可遙距監察長者身體變化；若發現長者不適，更可透過App與護士通話尋意見，以轉介個案至醫生、物理治療師或職業治療師。而護士亦可在長者日常覆診前上門探訪，為對方作健康評估，並可協助長者在看醫生前作準備。

模式有效如同「三贏」

理大護理學院助理教授王鈞正預計，護理學院研發的「mHealth」於9月1日完成製作，有提醒服藥、覆診等功能，並稱醫社合作模式若有效如同「三贏」：減醫療負擔、保長者安危、助婦女就業。惜食堂高級服務經理(註冊社工)黃美儀則認為計劃彌補醫療缺口，亦令婦女接受急救等專業培訓、因助人為樂而滿足，「醫社合作，行到出來好美麗」。

李嘉誠表示：「這次合作是ThePowerofAnd(加乘力量)的示範案例，除給長者送餐和關懷，也為他們連繫更貼心的醫療服務，而對本身需要膳食支援的家庭主婦，帶來助人自助的尊嚴；mHealth數據平台的實踐，則可為優化社區醫療健康政策提供實質參考，一舉多得，值得支持。」

經培訓的惜食天使鍾寶梅表示，計劃不單令自己增值，亦可救人生命，憶述有次送飯，該名長者無應門，因她參加識健計劃後，對長者健康意識提高，於是即時報警求助，該名長者送院後，醫生曾透露幸及時送院，否則或再過半小時該名長者撐不住，有生命危險。