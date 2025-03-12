李嘉誠基金會捐3部治療肝癌機將全數私院用　公院應用否不受生產商左右

李嘉誠基金會去年分別向兩間大學醫學院和養和醫院，捐贈各一部超聲波組織碎化技術儀器(Histotripsy)，但兩間醫學院的儀器將轉移至港怡醫院和中大醫院。港大醫學院指，至今已有40名病人接受臨床試驗治療，將探討應用技術治療其他癌症。有立法會議員期望，港大醫學院可公布初步數據，爭取更多資助在公院進行臨床研究或治療，使更多病人受惠。

港怡醫院收費30萬起

從美國引入的Histotripsy，採用全球頂尖的組織碎化技術在香港進行臨床試驗，利用高強度超聲波瞄準及破壞癌細胞，整個過程不涉及切口或輻射。去年李嘉誠基金會先後向港大、中大醫學院和養和醫院，捐贈各一部Histotripsy，並資助兩間醫學院各10位肝癌患者接受治療，其中10人到瑪麗醫院接受臨床試驗治療。

港大醫學院去年稱，期望在儀器完成臨床研究後，服務可以恆常化以惠及更多公院病人。不過，港怡醫院上周宣布將引入Histotripsy系統，並在本月底開始為肝癌患者治療，收費為30.8萬元起，合資格香港居民可減5萬元。有保險公司日前亦稱，會把Histotripsy技術納入醫保範圍，但計劃有待技術可於中大醫院予公眾使用後才開始推行，病人屆時亦要參與臨床試驗，換言之中大醫學院的儀器最終會安排到中大醫院使用。

港大醫學院回覆《am730》指，團隊已按捐贈計劃在教學醫院瑪麗醫院進行臨床試驗，去年9月起共為40名病人提供治療，研究計劃仍在進行階段，其後會撰寫學術報告並擬在國際期刊上發表，並將會探討應用技術治療其他癌症。港大醫學院續指，團隊可透過與另一教學醫院港怡醫院共同管理的「臨床試驗中心」，運用另一同類型儀器作臨床試驗，讓更多病人受惠。

公營醫療引進新醫療器械有嚴格限制

醫務衞生局、衞生署及醫管局綜合回應指，醫管局在評估和決定為公營醫療服務引進新醫療器械和創新治療方法時，有嚴格的既定限制，包括要考慮治療手段的安全性、效果有否充分實證數據支持、引進的成本效益等，考慮時要確保公平客觀和謹慎運用公共資源，過程不會亦不應受有關治療方法是否由個別藥械生產商提供或捐助左右。

據政府當局了解，港大醫學院、中大醫學院及養和醫院正使用獲捐贈的Histotripsy作肝癌治療的臨床試驗，政府和醫管局十分關注這些臨床研究結果，期待數據能為未來更廣泛應用提供科學依據。醫衞局強調，在公營醫療系統應用尚在臨床試驗階段而未有充分臨床數據的新治療藥械和手段，需要非常小心謹慎處理。另外，Histotripsy並未表列於「醫療器械行政管理制度」，衞生署近期接獲一項超聲波組織碎化醫療器械申請表列，申請仍在處理當中。

醫管局會緊密跟進醫療科技發展，由專家定期研究及檢討病人的治療方案及相關科技的臨床和科研實證之最新發展，並考慮醫護人員的意見和海外的發展情況，以便就引入醫療科技作出規劃。醫衞局強調，在醫療器械上，臨床試驗與臨床服務是兩碼子事，未完成臨床試驗便不能成為臨床服務，呼籲市民尋求醫療服務時，切勿受網上廣告或代言人式宣傳所影響。

陳凱欣：病人角度觀感欠佳

立法會議員陳凱欣認為，Histotripsy轉移至私家醫院一事從病人角度而言觀感欠佳，期望港大醫學院公布研究初步數據，如初步存活率、住院日數等，以爭取更多資助在公院進行臨床研究或治療，令更多病人受惠。私家醫院方面，陳凱欣稱中大醫院現須透過承擔公營服務償還延遲還款利息，建議可利用儀器服務公營病人，甚至吸引非本地客源拓展旅遊醫療產業。

醫管局港島東聯網前總監陸志聰在一個電台節目稱，公立醫院引進新儀器有既定程序，並需要考慮人手配套和醫院預算，例如有否足夠人士掌握相關技術，以及需要儀器一定的臨床數據，又指由於引入新儀器涉及公帑，因此相關進度會較慢。他續說，Histotripsy現正用於臨床研究，不論公立或私家醫院都可進行，過去亦多於公院進行，因此不存在只有私家醫院可用的情況。