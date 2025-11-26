李家超宣布中九龍繞道12.21開通　路政署進行最後階段工作

李家超表示，隨著廣深港高鐵開通營運，香港與內地之間的跨境鐵路服務進入新時代，本港目前無縫接入全長超過48,000公里的高速鐵路網絡，為出行、貿易和經濟的融合創造全新機會。從香港西九龍站出發，可前往96個目的地，通關手續便捷高效，便利乘客出行，鞏固本港作為區域物流和交通樞紐地位。他又說，香港與深圳正合作推進兩個跨境鐵路項目，分別是港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段，以及北環綫，有關項目將於10年內實現兩地的地鐵網絡無縫對接。

行車時間縮短至 5 分鐘

中九龍繞道全長4.7公里，當中包括一段長約3.9公里隧道，採用雙程三線分隔車道設計，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣，將繁忙時段油麻地與九龍灣的行車時間，由30分鐘縮短至5分鐘，從而提升整個交通系統效率，緩解交通擠塞。周邊地區如黃大仙、何文田及九龍城等亦可受惠。

採用科技推動工程數碼化

運輸及物流局提到，中九龍繞道工程的天橋、地底鑽爆隧道、海底隧道等部分有很大挑戰，走線貫穿油麻地、佐敦、九龍城及啟德等鬧市地段，當中除涉及重置公共設施和臨時填海工程外，亦穿越7條現有港鐵綫，增加施工難度，工程團隊積極採用科技並推動工程數碼化。現時路政署及承建商正進行最後階段的工作，包括系統最後測試及相關演練工作，署方亦正與不同部門及機構為開通相關路段作好準備。