李家超新篇章 冀5年助青年實現夢想 唱好香港要「畫出腸」

青年工作是新一屆政府施政重點之一，國家主席習近平更表明要「特別關心關愛青年人」。特首李家超昨在立法會答問會上表示，希望青年5年後可做到想做的事，亦看到實現夢想的機會。他又稱，「我們雖然是君子，世界上卻有很多小人」，未來不能只靠「有麝自然香」，要「畫公仔畫出腸」，新一屆政府會利用好不同平台、放膽講好香港故事。他同時宣布，每月在立法會舉行「前廳交流會」，每次由司長或副司長帶領局長等與議員交流及溝通，並已指示成立4個工作組，分別由政務司和財政司正副司長帶領，處理或統籌跨代貧窮、土地房屋供應、地區事項和公營房屋等工作。

新任特首李家超昨首次以行政長官身份出席立法會特首答問會。他回應議員有關青年工作的問題時指，自己訂下的最低指標是希望聽到青年對他說：「這5年雖然政府仍有一些事情達不到我的要求，但起碼我想做的事情，我已做到；我想實現的夢想，我看到機會和正朝這方向前進。」他亦認為，過去教育「某程度上讓了主導權給一些破壞的勢力」，日後要匯集成香港青年成功的故事，利用不同平台做青年工作。

他亦提到要做好解說工作，「我哋雖然係君子，但好多小人」；又指不可以仍抱「有麝自然香」的想法，有時還要做到「畫公仔畫出腸」。他未來會善用與傳媒、市民和世界溝通的平台發放信息，並要「放膽說話」，包括派官員組織訪問團到海外。

李家超指，完善選舉制度後，已結束「兩制」抗拒「一國」的破壞及癱瘓，強調行政和立法是良性互動的關係，是「同為開新篇」的基礎。他建議每月立法會進行「前廳交流會」，每次由一位司長或副司長帶領5至6名局長，到立法會前廳與議員交流溝通。