李家超新篇章 冀5年助青年實現夢想 唱好香港要「畫出腸」

青年工作是新一屆政府施政重點之一，國家主席習近平更表明要「特別關心關愛青年人」。特首李家超昨在立法會答問會上表示，希望青年5年後可做到想做的事，亦看到實現夢想的機會。他又稱，「我們雖然是君子，世界上卻有很多小人」，未來不能只靠「有麝自然香」，要「畫公仔畫出腸」，新一屆政府會利用好不同平台、放膽講好香港故事。他同時宣布，每月在立法會舉行「前廳交流會」，每次由司長或副司長帶領局長等與議員交流及溝通，並已指示成立4個工作組，分別由政務司和財政司正副司長帶領，處理或統籌跨代貧窮、土地房屋供應、地區事項和公營房屋等工作。
新任特首李家超昨首次以行政長官身份出席立法會特首答問會。他回應議員有關青年工作的問題時指，自己訂下的最低指標是希望聽到青年對他說：「這5年雖然政府仍有一些事情達不到我的要求，但起碼我想做的事情，我已做到；我想實現的夢想，我看到機會和正朝這方向前進。」他亦認為，過去教育「某程度上讓了主導權給一些破壞的勢力」，日後要匯集成香港青年成功的故事，利用不同平台做青年工作。
他亦提到要做好解說工作，「我哋雖然係君子，但好多小人」；又指不可以仍抱「有麝自然香」的想法，有時還要做到「畫公仔畫出腸」。他未來會善用與傳媒、市民和世界溝通的平台發放信息，並要「放膽說話」，包括派官員組織訪問團到海外。
李家超指，完善選舉制度後，已結束「兩制」抗拒「一國」的破壞及癱瘓，強調行政和立法是良性互動的關係，是「同為開新篇」的基礎。他建議每月立法會進行「前廳交流會」，每次由一位司長或副司長帶領5至6名局長，到立法會前廳與議員交流溝通。
設4工作組及特首政策組
李家超又指示成立4個工作組(附表)，分別由政務司和財政司正副司長帶領，處理或統籌擺脫跨代貧窮、土地房屋供應、地區事項和公營房屋等工作，相信可強化治理能力。專責解決「跨代貧窮」的政務司長陳國基指，計劃特點是將錢交給導師，由導師因應學生的需求，而協助其使用該筆款項；首批將招募2千名住劏房的初中學生，並會向商界募捐。負責地區事項的政務司副司長卓永興預告，10月開展美化市容工作，強調非一曝十寒、「放數個月的環境衛生煙花」。帶領「土地房屋供應統籌組」的財政司長陳茂波稱，制訂未來十年可供發展土地，即熟地的供應預測，並會交通基建先行及創造容量。帶領「公營房屋項目行動工作組」的財政司副司長黃偉綸更表明，在9月底可提交房屋供應可提早及提量供應的具體建議，較李家超要求的100日內還要早，但表明不會再進行公眾諮詢。
被問到會否重設「中央政策研究組」，李家超指會設立「特首政策組」，在香港層面會看一些政策涉及民情民意、不同界別人士需要的事宜。
至於備受關注的通關問題，李家超稱，就與海外通關，同意用精準方法，盡量減低從外地回港人士的不便，但要按部就班，視乎實際情況。至於與內地通關，他指在乎互信，並做到風險可控可追，重申會以減少不便為原則，並會探討有否中途方案。