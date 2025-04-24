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2025-04-24 04:30:23
日報

李家超晤「杭州六小龍」代表 力推杭港創科企合作

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李家超參觀強腦科技期間獲公司代表示範用智能義肢以書法譜寫家超

李家超(中)參觀強腦科技期間，獲公司代表示範用智能義肢以書法譜寫「家超」。(政府新聞處)

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特首李家超昨展開第二日浙江行程，到訪杭州未來科技城城市展館，了解當地在智慧城市、人工智能(AI)等領域的發展和建設城西科創大走廊的成就，其間與「杭州六小龍」創科企業代表會面。

李家超與政府代表團昨與「杭州六小龍」代表會面，聽取有關在機械人、AI、遊戲開發等新技術領域發展的介紹，部分更提到與香港的合作計劃，他感謝對方支持本港的創新科技發展，亦歡迎「杭州六小龍」企業落戶本港。李家超隨後到訪其中兩間企業參觀，包括強腦科技和宇樹科技，分別了解他們開發智能義肢等產品和製作機械人的成就。

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信「AI熱」逐步融入日常

李家超提到，宇樹科技機械人年初在央視春晚表演，特區政府部門早前亦已向其購入機械人作試驗和探討，又鼓勵宇樹科技來港拓展業務，特區政府可提供所需支援。李家超指，杭州多年來積極推動創科產業，以「杭州六小龍」為標誌的創科企業發展迅速，建設蓬勃產業生態圈和優良投資環境，本港正全力發展成國際創新科技中心，他將大力推動杭港兩地創科企業加強合作交流。

另外，李家超早上到訪浙江大學醫學院附屬第一醫院總部，了解智慧醫院運作和應用醫療科技最新發展，包括在研發全新治療惡性血液病方案的成果，以及利用AI技術作精準臨床診斷。他稱，政府會加強投資AI與機械人、半導體與智能設備等新興和未來產業，並發展低空經濟，政府內部亦推動以AI協助處理文書工作以及市民查詢等，相信「AI熱」會逐步融入日常生活。

昨晚李家超出席由浙江省省長劉捷所設的交流餐敍，今日將出席浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議，然後轉往寧波訪問。

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