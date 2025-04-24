李家超晤「杭州六小龍」代表 力推杭港創科企合作

特首李家超昨展開第二日浙江行程，到訪杭州未來科技城城市展館，了解當地在智慧城市、人工智能(AI)等領域的發展和建設城西科創大走廊的成就，其間與「杭州六小龍」創科企業代表會面。
李家超與政府代表團昨與「杭州六小龍」代表會面，聽取有關在機械人、AI、遊戲開發等新技術領域發展的介紹，部分更提到與香港的合作計劃，他感謝對方支持本港的創新科技發展，亦歡迎「杭州六小龍」企業落戶本港。李家超隨後到訪其中兩間企業參觀，包括強腦科技和宇樹科技，分別了解他們開發智能義肢等產品和製作機械人的成就。
信「AI熱」逐步融入日常
李家超提到，宇樹科技機械人年初在央視春晚表演，特區政府部門早前亦已向其購入機械人作試驗和探討，又鼓勵宇樹科技來港拓展業務，特區政府可提供所需支援。李家超指，杭州多年來積極推動創科產業，以「杭州六小龍」為標誌的創科企業發展迅速，建設蓬勃產業生態圈和優良投資環境，本港正全力發展成國際創新科技中心，他將大力推動杭港兩地創科企業加強合作交流。
另外，李家超早上到訪浙江大學醫學院附屬第一醫院總部，了解智慧醫院運作和應用醫療科技最新發展，包括在研發全新治療惡性血液病方案的成果，以及利用AI技術作精準臨床診斷。他稱，政府會加強投資AI與機械人、半導體與智能設備等新興和未來產業，並發展低空經濟，政府內部亦推動以AI協助處理文書工作以及市民查詢等，相信「AI熱」會逐步融入日常生活。
昨晚李家超出席由浙江省省長劉捷所設的交流餐敍，今日將出席浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議，然後轉往寧波訪問。