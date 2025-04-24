李家超晤「杭州六小龍」代表 力推杭港創科企合作

特首李家超昨展開第二日浙江行程，到訪杭州未來科技城城市展館，了解當地在智慧城市、人工智能(AI)等領域的發展和建設城西科創大走廊的成就，其間與「杭州六小龍」創科企業代表會面。

李家超與政府代表團昨與「杭州六小龍」代表會面，聽取有關在機械人、AI、遊戲開發等新技術領域發展的介紹，部分更提到與香港的合作計劃，他感謝對方支持本港的創新科技發展，亦歡迎「杭州六小龍」企業落戶本港。李家超隨後到訪其中兩間企業參觀，包括強腦科技和宇樹科技，分別了解他們開發智能義肢等產品和製作機械人的成就。