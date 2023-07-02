李家超稱做公共政策不討好　強調副司長負責解說統籌

特首李家超上任一周年，他表示重視反對和批評的意見，希望可在政策推出前聆聽反對聲音，以作出修正、減低相關負面影響，惟承認所有新政策都一定有代價，又指做公共政策很多時是不討好的過程，因政府盡力修正政策使壞事不發生，市民便不會感覺到背後原來做了一個好決定。
非常不認同「副司長是冗員」說法
李家超今日(2日)在一個電台節目稱，政府抱着的態度是想把所有的不利因素減到最少，不要讓市民看到壞事發生才採取補救措施。他舉例稱，如果要減少都市固體廢物，便要推行垃圾徵費，市民就要改變生活習慣。
現屆政府首次在3名司長屬下各增設一個副司長職位，外界質疑是架床壘屋。李家超今表示，非常不認同「副司長是冗員」的說法，透露政府內部很多統籌工作都是由他們負責，亦包括推出政策前向市民解說、解釋背後原因等，然後帶領跨部門合作。他又舉例說，政府原擬打擊600個衞生黑點，但在多個部門合作之下已做到700個。他滿意今屆政府和公務員的積極性，每當有政策要修改便很快得出改善方向。
大家都是「香港家人」
不少港人近年移民外地，李家超指過去3年香港流失20萬勞動人口，當中中端和高端人才佔一半，政府已推出多項輸入人才計劃，啟動後5個月已批出4.9萬人的來港許可，有信心超出原先招攬3.5萬名海外人才的目標。他又說大家都是「香港家人」，政府會確保本地人就業優先、重視保障本地勞工權益，強調本港不得輸入廉價勞工，亦非所有僱主申請都會獲批。
日前是《港區國安法》實施3周年，政務司司長陳國基在一個電台節目重申，傳媒採訪與《國安法》沒有矛盾。李家超表示，現時報章和網上仍有很多批評政府的意見，記者的提問亦仍然尖銳，相信市民仍能透過多元途徑表達意見、社會保持高透明度，他強調政府無意阻礙任何訊息的傳播，不過要警惕有人以「軟對抗」方式破壞香港。
對於近年七一不再有團體申請遊行，李家超指本港仍然容許進行公眾活動，但呼籲大眾要客觀透過歷史看清事實，解釋過去幾年反修例事件傷害香港、有外國代理人及破壞力量介入，強調不能掉以輕心。