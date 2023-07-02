陳國基料不少移民港人已回流　上任首年工作「由守變攻」

現屆政府上場一周年，政務司司長陳國基以「忙」來總結上任的第一年，提到由以往「黑暴」、3年疫情等，香港都一直在「守住」國家安全、治安、市民健康、經濟情況等，現時就「由守變攻」，即看看如何爭企業、爭人才、令香港向上，認為現時的「忙」較以往更有建設性。

近兩年近14萬港人移民

陳國基在港台一個節目被問到，覺得過去一年最重要解決甚麼問題時，指過去一年市民最大感受的是全面通關，旅客數字由去年全年的60萬人次，至放寬防疫措施後今年首5個月已超過1,000萬人次，認為只要放寬防疫香港仍有吸引力。

吸引旅客的同時不少港人持續外流，陳國基指近兩年有約13至14萬人移民離開香港，雖然沒有確實數字但相信不少人已經回港，並透露首5個月各項輸入人才計劃接獲8.4萬份申請，一半更已獲批，形容只要成為宜居城市，自然有人流入和流出，又指數字遠高於特首李家超在《施政報告》提出全年引入3.5萬人的目標，反映香港仍然具有吸引力。