陳國基料不少移民港人已回流　上任首年工作「由守變攻」

現屆政府上場一周年，政務司司長陳國基以「忙」來總結上任的第一年，提到由以往「黑暴」、3年疫情等，香港都一直在「守住」國家安全、治安、市民健康、經濟情況等，現時就「由守變攻」，即看看如何爭企業、爭人才、令香港向上，認為現時的「忙」較以往更有建設性。
近兩年近14萬港人移民
陳國基在港台一個節目被問到，覺得過去一年最重要解決甚麼問題時，指過去一年市民最大感受的是全面通關，旅客數字由去年全年的60萬人次，至放寬防疫措施後今年首5個月已超過1,000萬人次，認為只要放寬防疫香港仍有吸引力。
吸引旅客的同時不少港人持續外流，陳國基指近兩年有約13至14萬人移民離開香港，雖然沒有確實數字但相信不少人已經回港，並透露首5個月各項輸入人才計劃接獲8.4萬份申請，一半更已獲批，形容只要成為宜居城市，自然有人流入和流出，又指數字遠高於特首李家超在《施政報告》提出全年引入3.5萬人的目標，反映香港仍然具有吸引力。
二元計劃開支增 因合資格人數升
日前同樣是《港區國安法》實施3周年，陳國基感謝中央頒布《國安法》，重申《基本法》列明保障新聞自由，傳媒採訪與《國安法》沒有矛盾、批評政府或不同意政策完全沒有問題，只是不會保障有意圖、散播假消息以達到某種政治目的的報道。
另外，政府就二元乘車優惠的補貼開支按年遞增，陳國基解釋因合資格人士愈來愈多，強調政府如果能負擔就不會輕易改變相關政策，政府會繼續加強打擊「濫用」人士。他指，雖然不希望市民「長車短搭」，惟坦言明白市民選擇。