李家超與上海市委書記陳吉寧和上海市市長龔正會面

行政長官李家超率領香港特區政府代表團繼續訪問上海，並與上海市領導會面。
李家超中午與上海市委書記陳吉寧和上海市市長龔正會面。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方也有出席。李家超祝賀中國國際進口博覽會順利開幕，並預祝活動圓滿成功。他感謝上海市委、市政府支持特區政府今年在進博會期間舉辦推介大會。
歡迎更多上海和內地企業利用香港作跳板
李家超表示，香港在「一國兩制」下擁有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，一直擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。他在最新一份《施政報告》提出成立的內地企業出海專班已積極開展工作，進一步發揮「出海」平台作用。是次推介大會是成立出海專班後首次在內地舉辦的大型宣傳活動，意義重大，他歡迎更多上海和內地企業，利用香港作為跳板開拓海外市場，走向國際，共謀發展。
李家超亦感謝上海市委、市政府多年來重視和支持滬港合作。自2003年建立滬港合作會議機制以來，滬港兩地在經貿、金融、創新科技、文化及青年交流等領域一直合作無間，成果豐碩。
李家超說，上海黃金交易所國際板今年6月在港設立了首家境外交割倉庫，特區政府會繼續與上海市攜手推進兩地黃金交易合作。上海同時積極發展人工智能，而香港正全力發展成為國際創新科技中心，具備科研、資金、數據、人才等優勢，相信滬港兩地可發揮聯動效應，共同打造全球人工智能發展樞紐。他有信心滬港兩地會繼續優勢互補，進一步促進全方位、多領域、深層次的合作，攜手發展新質生產力。
李家超上午亦在特區政府和香港貿易發展局合辦的「香港：內地企業出海首選平台」推介大會致辭，介紹香港作為國際平台「出海」的優勢。
