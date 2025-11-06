李家超與上海市委書記陳吉寧和上海市市長龔正會面

​行政長官李家超率領香港特區政府代表團繼續訪問上海，並與上海市領導會面。

李家超中午與上海市委書記陳吉寧和上海市市長龔正會面。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方也有出席。李家超祝賀中國國際進口博覽會順利開幕，並預祝活動圓滿成功。他感謝上海市委、市政府支持特區政府今年在進博會期間舉辦推介大會。

歡迎更多上海和內地企業利用香港作跳板

李家超表示，香港在「一國兩制」下擁有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，一直擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。他在最新一份《施政報告》提出成立的內地企業出海專班已積極開展工作，進一步發揮「出海」平台作用。是次推介大會是成立出海專班後首次在內地舉辦的大型宣傳活動，意義重大，他歡迎更多上海和內地企業，利用香港作為跳板開拓海外市場，走向國際，共謀發展。