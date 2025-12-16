李家超述職｜向習近平匯報經濟政治等工作 推行系統性改革 防止火災悲劇再現

行政長官李家超今日(16日)下午向國家主席習近平述職，匯報港的政治、經濟和社會情況。他今晚會見傳媒時表示，感謝習近平充分肯定他及特區政府過去一年的工作；又指本屆政府自上任以來政策不斷落實，漸見成果。他又提到，習近平高度重視大埔宏福苑重大火災，指示要抓緊落實查出真相、問責到底。

李家超表示，他向習近平匯報了本港政治、經濟及社會整體情況，包括黎智英案的裁決，是彰顯法律正義。他又指，述職期間向習近平匯報支援大埔宏福苑火災的災民，以及成立獨立委員會追究責任和改革的目的；又指習近平關心火災，並肯定特區政府同時救援災民及安全公平舉行立法會選舉的工作。習近平並認同特區政府的善後工作，及成立獨立委員會查出真相、問責到底，指示要持續抓緊落實。 與新一界立法會合作 推動火災後重建工作 李家超又指，特區政府正研究不同長遠住宿方案，需要聆聽災民意見，給予選項讓居民選擇，落實工作涉及資源運用，將會在情、理、法三方面考慮，希望盡量符合災民和社會期望。他表示，政府會與新一屆立法會良好合作，共同推動火災的支援和重建工作，推行系統性改革，並大力發展經濟，改善民生。



李家超又提到，向習近平匯報了本港經濟發展持續良好的勢態，並處理了兩個「老大難」的問題，包括以簡樸房取締劏房，以及立法規管網約車。他又指，港主動融入服務國家發展大局，主動對接國家「十五五」規劃。 他亦提到法庭對於黎智英案的裁決，是彰顯了法律正義，維護了香港的核心價值；又批評有外國官員和政客等不理事實，盲目抹黑，強調會堅定維護國家安全。



獲支持連任？李家超：政府是第一責任人 政策持續推行 對於習近平是否支持他連任，李家超回應指，災民的長期安置問題需要一個過程，包括聆聽居民意見和經過立法會充分討論，找出有效、全面和適當的方案。任何人當上行政長官都是香港的當家人、政府是第一責任人，不論任何一個行政長官也會全力以赴做好工作，政策會持續推行，立法會和社會也會監督行政長官和政府官員將工作落實。 對於習近平是否要求相關官員問責，李家超表示，述職期間有匯報成立「獨立委員會」的目的，是要追任到底；如調查過程發現有人要問責，不論任何人，都會向其問責。