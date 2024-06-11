李家超：七一免費乘搭電車及輕鐵　康文署設施、科學館、太空館等部分展覽免費開放(更新)

在七一回歸日，行政長官李家超宣布有多項優惠措施，「方便市民外出慶祝、方便開心玩、優惠市民食嘢買嘢」。市民當日可免費乘搭電車、輕鐵、行走新界西北路線的港鐵巴士，小童可乘搭多條港鐵路綫。 在設施方面，當日的康文署設施、科學館及太空館常設展覽、香港藝術館專題展覽、M+博物館標準票展覽、故宮文化博物館所有專題展覽，和濕地公園會免費開放。在6月29日至7月1日，海洋公園全日暢玩優惠票票價低至7折、昂坪360小童及長者來回標準纜車票價低於3折。在消費方面，將會有過千間餐廳提供優惠，在機場、房委會大本型商場、數碼港商場、東日街市和香港仔街市有活動及消費優惠。位於舊油麻地警署的警察禮品廊快閃店會在7月1日額外營業，警方會在社交平台送出警隊180周年紀念模型車。在7月1日至7日，透過本地魚菜直送網站及應用程式，購買魚類統營處及蔬菜統營處特定產品有71折優惠。

李家超已與港大兩人會面 港大發生管治風波，校長張翔及校委會主席王沛詩在暫委副校長事宜上各執一詞。李家超表示港大是屬於香港、屬於所有香港人，得到香港人、學生、教職員、海外很多學者及青年人愛惜。他強調港大並非屬於個人，不是屬於校長及校委會任何人。李家超表示已與張翔及王沛詩會面，提醒兩人良好溝通及互相配合的重要性。 李家超表示任何事必須以學校的利益為首位，要不停完善，如行政有不當需改善、有重要崗位長期懸空需填補空缺、程序上不清楚需寫清、財務上要清晰問責。他提及政府對大學的撥款每年以百億元計，公帑需用得其所，而大學亦簽署了資助問責協議，對管治有要求。李家超已指示教育局了解事件，今日稍後會聆聽匯報再作決定，會有所公布。