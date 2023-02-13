李家超：中東之行成果豐碩　港全面復常勢不可擋

行政長官李家超今日(13日)在《大公報》撰文，總結上周率團訪問中東之旅，他表示今次中東之行有豐碩成果，形容是友誼之旅、推廣香港優勢之旅和開拓機遇之旅。他又指，訪問中東有利香港的高質量發展，香港在全面復常的快車道上昂首向前，勢不可擋。

李家超指，沙特和阿聯酋是世界上最具活力的經濟及創新中心之一，選擇中東作為今年首個外訪目的地，是實踐香港積極主動參與和推動「一帶一路」倡議，也是履行習近平主席講話精神，促進合作共贏，民心相通，訪問團與當地不同人士接觸，為香港擴闊聯繫網絡，將香港與中東地區的關係帶到新的高度，擴大香港與「一帶一路」相關國家的合作範圍，加強民心相通。

歡迎大灣區 試點實施往來港澳人才簽注

他續指，今次中東之行的成果豐碩，包括與沙特阿聯酋商投資合作，迪拜商會亦將在港設立辦事處，會跟進與沙特政府有關促進和保護投資協定的商議，以及與阿聯酋政府有關綠色和可持續金融合作備忘錄的商議；另外，金管局上半年將有高級財經代表團到中東進一步拓展商機。他說，這次中東訪問更有利於香港的高質量發展，重申香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，香港在全面復常的快車道上昂首向前，勢不可擋，社會和經濟活動再加速地活起來、動起來。

對於內地在本月20日起，於粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注。李家超稱，很歡迎有關措施，相信將促進區內人才互動，為香港以至整個大灣區注入更大發展動能。