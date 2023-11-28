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2023-11-28 10:35:00

中國載人航天工程代表團今訪港4日　李家超：體現中央厚愛 (更新)

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李家超指，目前有信心本港可以處理到國家安全的風險及現時的國安案件。

行政長官李家超宣布，中國載人航天工程代表團今日起訪港4天。(資料圖片)

【10:26更新】行政長官特首李家超今日(28日)在行會前宣布，中國載人航天工程代表團今訪問香港4日，表示熱烈歡迎，並感謝中央政府的安排，認為體現中央對香港的厚愛及支持。代表團在港4日期間會出席多個活動，包括明日下午會到香港體育館出席歡迎大匯演，亦會與本港青少年及科技界交流等。

李家超說，代表團由中國載人航天工程辦公室副主任林西強帶領，包括神舟十二、十三、十四及十五號其中4名航天員，以及載人航天工程系統相關領域的專家。央視新聞就報道，該4名航天員分別為劉伯明、王亞平、陳冬和張陸，他們共17人，將到香港和澳門進行為期6天的訪問。

李家超指，代表團在港期間會出席多個活動，包括明天下午會到香港體育館出席歡迎大匯演，亦會在科學館出席載人航天科技館的揭幕儀式，並會出席活動與香港青年交流，與大中小學的師生和創科研的代表見面。

他強調，今次代表團訪港充分展現中央政府對香港特區的厚愛和支持，並且體現3大意義，包括體現國家航天科技取得重大發展、體現國家對香港青年的重視，以及體現國家對香港科技界的高度重視和肯定。李家超相信今次中國載人航天工程代表團訪港，對香港發展航天科研，以至推動創科發展，建設香港成為國際創新科技中心，都是一大鼓舞。

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他又指，國家去年宣布展開第4批預備航天員的選拔工作，並且首次在香港選拔載荷專家，期待會有首位「港產太空人」誕生。

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