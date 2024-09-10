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2024-09-10 14:34:00

李家超：兩岸與港澳同根一脈血濃於水　秉承天下為公理念攜手共進

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行政長官李家超今日（九月十日）在「『天下為公』．中華情」2024港粵澳台青年企業家峰會開幕式致辭。 (政府新聞處)

行政長官李家超今日（九月十日）在「『天下為公』．中華情」2024港粵澳台青年企業家峰會開幕式致辭。 (政府新聞處)

行政長官李家超表示，今年7月召開的三中全會作出重要決定，強調要發揮好「一國兩制」制度優勢，深化粵港澳大灣區合作，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，兩岸與香港澳門同根一脈血濃於水，精誠合作共同成長是聚焦發展的必要之路，作為中華兒女的青年企業家，都應秉承「天下為公」理念攜手共進。

李家超致辭時提到峰會將有助更多青年了解國家發展

李家超出席港粵澳台青年企業家峰會開幕式，他在致辭時提到，峰會將有助更多青年了解國家發展，共同探討灣區建設帶來的重大機遇。他又表示，香港擁有「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，亦是在亞洲唯一擁有五間百強大學的地方，具有雄厚科研實力及先進科技基礎，吸引海內外人才來港發展事業，全力打造國際高端人才集聚高地。

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李家超說，香港主動融入國家發展大局，鞏固聯通世界商貿網絡，發揮好超級聯繫人和超級增值人作用。他提到特區政府一直推動青年人在灣區創新創業，去年成立灣區香港青年創新創業基地聯盟，已有近60個機構為青年提供創業交流平台，又推行大灣區青年創業資助計劃，已培育200多隊青年創業團隊，當中超過70個團隊已落戶深圳、廣州、珠海等地。

李家超表示不少台灣企業早已在珠三角拓展陣地

李家超說，海峽兩岸與港澳血脈相連，不少台灣企業早已在珠三角拓展陣地，有信心大灣區聯動實現高質量發展的同時，兩岸企業家會抓緊機遇，為區域協調發展打開新篇章。

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他又說「一國兩制」成功落實是前無古人的典範，香港會繼續當好先行者、實踐者角色，團結愛國愛港青年力量，發揮制度優勢，為國家發展作出貢獻。

原文刊登於 香港電台

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