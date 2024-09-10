李家超：兩岸與港澳同根一脈血濃於水　秉承天下為公理念攜手共進

行政長官李家超表示，今年7月召開的三中全會作出重要決定，強調要發揮好「一國兩制」制度優勢，深化粵港澳大灣區合作，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，兩岸與香港澳門同根一脈血濃於水，精誠合作共同成長是聚焦發展的必要之路，作為中華兒女的青年企業家，都應秉承「天下為公」理念攜手共進。

李家超致辭時提到峰會將有助更多青年了解國家發展

李家超出席港粵澳台青年企業家峰會開幕式，他在致辭時提到，峰會將有助更多青年了解國家發展，共同探討灣區建設帶來的重大機遇。他又表示，香港擁有「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，亦是在亞洲唯一擁有五間百強大學的地方，具有雄厚科研實力及先進科技基礎，吸引海內外人才來港發展事業，全力打造國際高端人才集聚高地。